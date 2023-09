Hedson e Iris Mattana: Uma jornada empreendedora de 26 anos

Iris Durks Mattana e Hedson Mattana celebram o 26º aniversário do empreendimento familiar, que teve sua origem na determinação, coragem e espírito empreendedor do casal. Tudo começou em Eugênio de Castro, na época uma localidade do interior de Santo Ângelo. A data de abertura, em 12 de setembro de 1997, foi escolhida como parte de sua estratégia de negócio.

“Era um bolicho do interior, mas já com formato de supermercado, onde as pessoas podiam escolher os produtos”. Lembrou Mattana, ao recordar como tudo iniciou. Ele tinha algumas gôndolas, 2 carrinhos, 3 sextos e a bancada do caixa, que foram uma doação do amigo de Santo Ângelo Pedro Kerber. A primeira venda do casal tinha as dimensões de 12×7 metros, e foi construída com recursos financiados, enquanto a maior parte das mercadorias foi adquirida com prazos de pagamento estendidos concedidos pelo Comercial de Alimentos Entre-Ijuís.

Foi assim que a porta da frente do estabelecimento foi aberta. A escolha da data, 12 de setembro, se deveu à “Semana Farroupilha”, já que Edson Mattana tinha em mente “girar” a mercadoria e cumprir com os compromissos financeiros rapidamente.

Hedson recorda que Iris desejava encontrar uma ocupação além das responsabilidades domésticas, enquanto ele, que já possuía uma oficina de automóveis, estava convencido de que o comércio era a opção adequada. O negócio cresceu de forma surpreendente e logo se tornou maior do que a própria comunidade. Cerca de 15 famílias da localidade foram morar e trabalhar na indústria calçadista, região metropolitana do estado e na visão de Hedson matana um êxodo rural muito evidente.

Em 2002 o casal tomou uma decisão audaciosa e alugou um prédio de propriedade de Darci Ferreira de Mello, localizado na esquina das Ruas Sagrada Família e São Paulo, dando início a um novo capítulo em sua história.

Aproveitou a mudança para aprimorar a oferta de serviços e otimizar o trabalho dos funcionários. Depois de estabelecido em Santo Ângelo iniciou a construção de um novo edifício do outro lado da rua, um projeto que levou 10 anos para ser concluído. Finalmente, em 12 de setembro de 2016, o Supermercado Mattana abriu suas portas em um prédio próprio, com uma área construída de 1.500 metros quadrados, realizando um sonho e ampliando as possibilidades de negócios.

Nesse novo espaço, foi possível construir um depósito, organizar o pátio e instalar um escritório novinho. Isso proporcionou aos clientes mais conforto e uma gama maior de opções de mercadorias. Em dezembro de 2018, Hedson e Iris realizaram mais um sonho, inaugurando um restaurante anexo ao supermercado. Além disso, a última realização foi a construção de um estacionamento coberto, que aumentou o faturamento do negócio em 20%.

Hedson Mattana, um homem que nasceu na zona rural, investiu em uma propriedade onde cultiva morangos, temperos e hortaliças que também são vendidos no supermercado e oferecidos no restaurante. Ele afirma: “Saí da terra, mas a terra não saiu de mim. Temos a melhor carne da cidade e conseguimos produzir hortigranjeiros em estufas.” Ele expressa seu amor pelo campo e pela natureza, que permite que ele e sua família desfrutem de momentos de lazer na zona rural, a poucos quilômetros da cidade.

Atualmente, Mattana gerencia cerca de 100 funcionários, entre a propriedade rural e o supermercado. Ele se sente realizado, pois reconhece que, no passado, era apenas um simples empregado rural e hoje é dono, juntamente com a esposa, de um dos supermercados e restaurantes mais bem estruturados da cidade.

Aliás, foi há mais de 26 anos atrás, embaixo de uma malha de taquara e durante uma pescaria, que o amigo, Hélio Wolfran, disse a Mattana, “- Tu tens que abrir um comércio, pra quando eu passar por aqui tomar uma cerveja e jogar um taco”. Embora as circunstâncias tenham diferido um pouco dessa ideia inicial, essa sugestão, somada à determinação de Iris, levou à abertura da venda em 12 de setembro de 1996.