A Clínica de Fisioterapia Plena comemora 10 anos de atendimento

A Clínica de Fisioterapia Plena nasceu do sonho das proprietárias Dras. Juliana Dalla Vechia e Priscila Vargas. Tudo começou no ano de 2013 com a missão de criar um espaço dedicado a fisioterapia efetiva, com atendimento humanizado e capaz de fazer uso das mais avançadas técnicas. Foi então que no dia 13 de março de 2013 o projeto começou a ganhar vida com a inauguração da Plena. Essa clínica de fisioterapia já foi concebida com estrutura de alto padrão e desde então, conquista cada vez mais clientes e ganha o reconhecimento na comunidade regional

A Clínica Plena se destaca por ofertar diversas especialidades, possui uma equipe de profissionais da saúde que busca, constantemente, o aperfeiçoamento e novos conceitos. Lá são ofertados diversos serviços de fisioterapia com destaque para o RPG – Reeducação postural global, ATM – (Articulação Temporomandibular: corresponde a problemas nas articulações do maxilar), IsoStreching (execução de posturas de alongamento durante uma expiração prolongada), Pilates e o ITC Vertebral, este último, uma técnica especializada no tratamento das mais diversas patologias da coluna, sendo uma das exclusividades na região.

O ITC é efetivado por uma rede de franquias presente em todo Brasil, com tratamento exclusivo e não cirúrgico, que une as melhores técnicas de fisioterapia e tecnologia de ponta para tratar qualquer disfunção de coluna. “Tratamos nossos pacientes de acordo com os sinais e sintomas, para cada paciente existe uma escolha adequada para o tratamento que já começa com uma boa e completa avaliação”.

As proprietárias Dras. Juliana Dalla Vechia e Priscila Vargas explicam que o ITC Vertebral é uma grande conquista para Santo Ângelo e região, sendo referência em tratamento não cirúrgico para coluna e recebe pacientes de várias cidades.