Casa, história e afeto

Foi inaugurada no dia 29 de julho a casa de chá “Amor de Vó”, em anexo ao empório Dona Artesã é mais um atrativo elaborado pelas empreendedoras Ana Paula Antunes Braga, Veruska Olszewski e Ana Paula Holsbach

“Amor de Vó” é uma casa de chá inaugurada recentemente e aberta ao público de terça a sábado entre 15h30min e 18h30min em anexo ao Empório Dona Artesã que está localizada na Rua Sete de Setembro, 1161.

O espaço Amor de Vó – Casa de Chá – propõe encontros nos finais de tarde regados a gastronomia caseira com bolos, chás, café passado e uma pitada de intimidade e informalidade. Tudo foi criado com o objetivo de despertar as memórias afetivas. Tanto as receitas típicas da região, quanto a decoração feita com objetos garimpados entre as famílias das proprietárias, lembram o cotidiano dos antepassados que viviam nestas regiões do Rio Grande do Sul.

As anfitriãs recepcionam os visitantes neste espaço onde preservam a cultura familiar. Ana Paula Antunes Braga, Veruska Olszewski e Ana Paula Holsbach compuseram o ambiente com o fogão a lenha, a máquina manual de bolacha, as louças, lustres, luminárias… tudo pensado para trazer o aconchego da casa dos avós.

Nas paredes os registros fotográficos eternizam as lembranças e na gastronomia são ofertados três tipos de pães elaborados pelo processo de fermentação natural, produtos feitos por agroindústrias familiares instaladas na Região das Missões. O café passado, bolos, geleias, salames, queijo, torta quente e os bolinhos de chuva, elaborados na hora pelas proprietárias completam esta viagem ao convívio familiar de uma época de doces lembranças.

Verusca comenta que muitos hábitos da época de seus avós já não fazem parte da rotina contemporânea. Hoje vivemos em outro ritmo, no entanto, a decoração, os ingredientes e receitas regionalistas permitem o despertar das emoções.

Cada fornecedor tem uma história e também contribuem com esse resgate. “Nosso objetivo é provocar a identificação com estas memórias e já estamos muito satisfeitas com o resultado e feedback recebido dos frequentadores” disse Ana Paula Holsbach.