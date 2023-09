Inscrições abertas para o curso de Autodesk Revit 2023

O curso Autodesk Revit 2023 é destinado para engenheiros, arquitetos e alunos de engenharia que pretendem dominar a ferramenta, bem como, conhecer as suas atualizações. Essa plataforma de trabalho é utilizada para elaboração de projetos de edificações com representação das estruturas em 3D com exatidão, precisão e facilidade paramétricas. Permite ainda planejar e analisar parâmetros da edificação em todas as suas etapas, projeção, construção, funcionamento e até a demolição.

Serão 24 horas aulas com a organização da SENASA – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santo Ângelo, em parceria com a URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões e o CREA-RS.

O curso será ministrado no campus de Santo Ângelo da URI, no prédio 20, sala 20206 e mais informações pode ser obtidas pelo telefone 55 9 9949-7897.

Revit é um software BIM para arquitetura, urbanismo, engenharia e design. O software permite aos usuários projetar edifícios, estruturas e seus componentes em 3D e anotações no modelo com desenhos 2D. É possível acessar elementos e informações de construção a partir do banco de dados do modelo.

O Revit possui ferramentas para planejar os vários estágios no ciclo de vida do edifício, desde o conceito até a construção e, posteriormente, manutenção e/ou demolição.

BIM é um modelo virtual, que não é constituído apenas de geometria e texturas para efeito de visualização. Trata-se de uma construção virtual equivalente a uma edificação real, possuindo assim, muitos detalhes no tocante a composição dos materiais de cada elemento, como portas, janelas, etc. Isso permite simular a edificação e entender seu comportamento antes de sua construção real ter sido iniciada. O modelo BIM pode ser utilizado para visualização tridimensional, para auxiliar nas decisões de projeto e comparar as várias alternativas de design e a “vender” seu design para o cliente.

A instrutora do curso será a Arq. Anna L. Marzenauer. Especialista em arquiterura comercial pela Unisinos e especialista em autoDesk Revit.