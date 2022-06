IFFAR encaminha licitação de um centro de convivência

Divulgado o edital que visa efetivar a construção de um Centro de Convivência no Campus Santo Ângelo do IFFar. As propostas de empreiteiras serão recebidas no dia 05 de julho. Quando será escolhida a empresa especializada na execução da edificação que terá área total de 535,20 m².

Conforme justificativa exposta no edital o campus de Santo Ângelo encontra-se no sétimo ano de funcionamento e o projeto do Centro de Convivência irá atender em torno de 900 (novecentos) alunos matriculados e 100 servidores, entre docentes e técnicos administrativos.

Este edifício terá um espaço apropriado para as refeições diárias dos alunos e ainda instalações para operacionalização da cantina. Além disso, espaços de convivência para os alunos: um ao ar livre e outro fechado.

O IFFar, campus de Santo Ângelo oferta cursos de nível médio integrados nas seguintes formações: Técnico em Agricultura, Técnico em Informática, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Administração. Técnico em Estética (PROEJA) e ainda o Técnico em Enfermagem na modalidade subsequente (para quem já concluiu o ensino médio). Os cursos de nível superior são: Sistemas para Internet, Gestão do Agronegócio, Estética e Cosmética e ainda o curso de licenciatura em Computação.

Foi realizado no IFFar um projeto chamado “Biodiversidade e Alimentação” que tem como objetivo utilizar os espaços institucionais para produção de hortaliças no laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção (LEPEP) – Olericultura, com doação das colheitas/produtos a entidades socioassistenciais, para complementar a alimentação das famílias. Sob a coordenação da professora Dra. Elaine Luiza Biacchi Vione, foi desenvolvido em 2021/2022 como laboratório para de produção de mudas e hortaliças de forma agroecológica.

Além disso, realizou-se a implantação de área demonstrativa de variedades de mandioca (convencionais e biofortificadas), para avaliar sua produção e adaptação, proporcionando conhecimento sobre as diferentes variedades, alimentação e renda aos agricultores do município de Santo Ângelo e região, aliando ao projeto Ensino, Pesquisa e Extensão.

Toda a produção se destinou a entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social, para a implantação de hortas familiares, individuais e/ou coletivas.