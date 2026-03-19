Acadêmicos de Direito participam de aula magna sobre feminicídio e violência contra a mulher

Acadêmicos do curso de Direito participaram, na noite de quinta-feira, da aula magna realizada no auditório do Prédio 13 do campus universitário. O encontro reuniu estudantes, professores e convidados em torno de um tema urgente e de grande impacto social: o aumento dos casos de violência contra a mulher e de feminicídio no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Na abertura da atividade, a coordenadora do curso, professora Drª Janete Rosa Martins, desejou um ano letivo muito proveitoso aos alunos e destacou a satisfação em contribuir para a formação de futuros advogados, delegados, promotores de justiça e juízes de Direito. Em sua fala, também ressaltou a relevância do tema escolhido para a aula magna, lembrando que, somente em 2026, 21 mulheres já foram vítimas de feminicídio, número que causa indignação e alerta toda a sociedade gaúcha.

A palestra teve mediação da professora Luthianne Lunardi e contou com a participação dos professores da URI Mário Oliveira dos Santos, Rosângela Angelin e Daniela Gonzales, que trouxeram diferentes perspectivas sobre a violência contra a mulher, abordando aspectos jurídicos, psicológicos e sociais do problema.

Antes do início das exposições, o público acompanhou um esquete teatral apresentada pelo grupo Trupe do Bem, que encenou o desenrolar de um feminicídio. A apresentação causou forte impacto entre os presentes e contribuiu para sensibilizar a plateia sobre a gravidade do tema.

Durante sua fala, o professor Mário Oliveira dos Santos apresentou o cenário jurídico relacionado à proteção das mulheres em situação de violência, destacando os mecanismos legais existentes no país e a abrangência da legislação brasileira no enfrentamento ao feminicídio.

Na sequência, a professora Rosângela Angelin abordou as origens históricas e sociais da violência contra as mulheres, propondo uma reflexão voltada à desnaturalização de todas as formas de abuso. Sua análise destacou como relações de poder historicamente construídas ajudam a sustentar práticas de violência ainda presentes na sociedade.

Encerrando o ciclo de exposições, a professora Daniela Gonzales falou sobre os efeitos amplos desse tipo de violência, que ultrapassam as vítimas diretas e atingem também familiares e a sociedade, especialmente no campo psicológico e emocional.

Ao final, os palestrantes reforçaram que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva e exige o compromisso de toda a sociedade, aliado ao fortalecimento das legislações e das políticas públicas de proteção.

