Vestibular de Verão 2026 – Lista dos Aprovados

Santo Ângelo – 331 – Administração (NOT)

Classificados em 1a Opção
Nome
Amanda Warmbier
Ana Laura Froehlich da Rosa
Francine Trojack dos Santos
Gabriel Bueno Dallabrida
Gustavo Pretto
Igor da Silva Morin
João Ricardo Pereira Brutti
Kayky Ortiz Brum
Rafaela John Schropfer

9 candidatos.

 

Santo Ângelo – 332 – Agronomia (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Ana Carolina Cronst
Ana Lauren da Silva Velaski
Ana Luisa Andreatta
Betina Bamberg
Bianca Jaroszewski
Bruno Teixeira
Carla Eduarda Vogel
Cauan Comparsi Guimaraes
Daniel Schepke
Enzo Bueno Seffrin
Enzo Callegaro
Fabiano Wolfart Ribas
Felipe Dluzniewski
Felipe Silva da Cruz
Fernanda Raquel Schiewe
Francisco Kupske Daronch
Icaro Pagliarini Pilau
Isadora Pedroso
Kauã Heldt Forgiarini
Lauren Kuntz Castro
Leonardo Welter Hahn
Letícia Taís Theisen Froehlich
Luiz Henrique Oliveira Steiernagel
Maiane Copetti Roratto
Marcelo da Silva Hoppe
Marcos Pereira Kruger
Mateos Mayer
Matheus Casagrande Vieira
Mellany Pacheco Viana
Pedro Henrique Oliveira de Mamann
Rafael Machado Domingues
Renan Tavares da Costa
Ricardo Damião da Silva
Valdonês Júnior Rodrigues da Silva
Vitor Patias Goi
Vitoria Brum Dewes
Ygor Machado Amaral dos Santos

37 candidatos.

 

Santo Ângelo – 333 – Arquitetura e Urbanismo (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Adriane da Silva dos Reis
Ana Júlia de Medeiros
Ana Luiza Vizzotto dos Santos
Davi Vieira Pavao
Fernanda Strapazon Soardi
Gabriely Gutirres Gabert
Isadora Knatof Schropfer
João Vitor da Silva Medeiros
Julia Muller da Costa
Juliana Luiza de Lima Perin
Kamily Lirio Vidr
Laura Konzen Salapata
Maiara Rambo Minetto
Maria Carolina Teixeira
Mikael Felipe Spohr Sonda
Stefany Kener da Silva
Thaila Ariane Hunsper
Yuriqui Fernando de Lima

18 candidatos.

 

Santo Ângelo – 334 – Biomedicina (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Allan Luis Politowski
Ana Beatriz Roehe Valvassori
Ana Vitoria Vorpagel
Andressa Luiza Poczwardowski
Arieli Andreola
Brenda Camilly Pedrini Gomes
Carolina Vitalis dos Santos
Eduarda Siqueira
Eleser Antônio Silva Ribeiro
Elizabethy Pizzuti Maciel de Lima
Érika Wonchik Vieira
Estefani Fabiane Eich da Rosa
Estela Antunes Kaipper
Gabrieli Rauber Nunes
Giovanna de Moura Barichello
Gustavo de Oliveira Alves
Herica Pawlowski Howeler
João Gabriel Rui Rodrigues
Juliana Ethur Cabral
Kamily Carneiro Pires
Kelin Tamires da Silva Ribeiro
Laís Olczevski Maia
Laura Hedwiges Joner
Livia Correa de Silos
Lourraine Belarmino Pinto
Maria Eduarda Martins de Oliveira
Maria Luiza Weber
Melissa Martins Rossner
Mikele Verdum de Bairros
Mileni Rafaela Jacobi
Nadiele Pianesso Machado
Nadine Stefani Lauerdeman
Nicoly Ariely Fraga de Oliveira
Paula Ourique Bressan
Pietro Izquierdo Tessele da Silva
Raicca Valentina da Silva Nascimento
Thainara Steinhorst da Silva

37 candidatos.

 

Santo Ângelo – 336 – Ciência da Computação (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Arthur Oliveira
Artur Cassiano Nascimento
Bernardo dos Santos Silveira
Cristian Lenz da Silva
Davi Braga Pereira
Douglas Rafael Batista Lenz
Eduarda Caetano Silva Wacecheski
Eduardo Enrico Parcianello Pellat
Eric Francisco da Conceição Bonfanti
Estephani Beatriz Sausen
Felipe Jaroczewski
Filipe Jonatan Neumann
Gabriel Francisco Weltez Mallmann
Gabriel Theobald
Germano Lmos dos Santos Fernandes
Jean Ferreira da Silva
João Artur Joner Contri
João Guilherme Weinert de Lima
Juliano Szymanski de Mattos
Kauã Bonesso Leite
Kaua de Souza dos Santos
Loenardo Sobucki Medeiros
Luane Camargo
Lucas Odilon de Ley
Lucas Vianna Friedrich
Luis Daniel Dornalles Silva
Luisa Ramos Antunes
Matteus Ketzer Cassiano
Nícolas Hister Lang
Nicoli Welter Schardone
Pietro Izquierdo Tessele da Silva
Rafael Beilfuss Albano
Rodrigo Leão Mendonça
William Olegario Wildner

34 candidatos.

 

Santo Ângelo – 335 – Ciências Contábeis (NOT)

Classificados em 1a Opção
Nome
Alisson Ulzefer Henck
Ana Gabrieli Wildner
Bruno Feix Kist
Débora Belmonte Rocha de Souza
Elias Borges Langner
Julia Mullich da Silva
Laura Moura de Matos
Valentina Deves Castro

8 candidatos.

 

Santo Ângelo – 337 – Direito (DIU/NOT)

Classificados em 1a Opção
Nome
Amanda Martins Batista
Bernardo Veronese Sulzbach
Bianca Martins Batista
Gabriela Ferreira Silva
Isadora Geovana Fernandes Pomblum
João Vitor Silveira de Moraes
Murilo Maciel de Souza
Sabrina Massalai Lenz

8 candidatos.

 

Santo Ângelo – 338 – Direito (NOT)

Classificados em 1a Opção
Nome
Alexandre Reis Correa
Amanda Antunes de Avila
Anne Caroline Beck Oliveira
Christyan de Melo Fernandes
Davi Menges Reis
Diéli Laís Henrich
Eduarda Machado Krebs
Eduarda Pinheiro da Luz
Eduardo de Aguiar Zalewski
Elisiane Koch do Prado
Emili Mello dos Santos
Evelyn dos Santos
Evelyn Steinhorst de Freitas
Fernanda Brittes Pires
Gabrieli Nunes Pereira
Giovana dos Reis Ribas
Gustavo Dorneles dos Santos Flores
Gustavo Vecchietti Braun
Isadora Maiara Vargas Weis
Jhennifer Diniz de Matos
Júlia Branco Pereira
Kamilly Machado Maciel
Kauane Nelcinda de Carvalho Block
Lauriane Naiara da Silva do Nascimento
Leandro Klein
Leonardo dos Santos Bueno
Leonardo Mullich Manzini
Letícia Soltis de Oliveira
Lorenzo Belle Diel
Maria Fernanda de Oliveira da Silva
Maria Paula Londero da Silva
Mariana de Oliveira
Miguel Rangel Queiroz
Nicollas Kaiser Siqueira
Pedro Arthur Lacerda da Silva
Rafael do Nascimento Diniz
Renan Forgiarini da Cunha
Valentina Paveglio Pacheco
Willian dos Santos

39 candidatos.

 

Santo Ângelo – 339 – Educação Física (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Adriano Gabriel Lugo
Alexandre da Silva Joner
Alexandre Kuhn Denardi
Arthur Moisinho Abadi
Bernardo Fim Romanovski
Felipe Machado Ererhardt
Gabriel Budel Medeiros dos Santos
Guilherme Prachner de Lima
Gustavo Silva Welter
Jaciane Angst
Jadieli Schröpfer
Kauã de Abreu Fernandes
Kauane Fernandes Torres
Kemily Gabrieli Bueno de Moraes
Lara Decker Pereira
Lorenzo dos Santos Nicoli
Marco Antonio Warpechowski
Matheus Henrique Vieira Pavão
Taina Welter Schardong

19 candidatos.

 

Santo Ângelo – 340 – Enfermagem (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Amanda Engers Klein
Ana Julia de Carvalho Stasiak
Ana Luisa Spohr Peter
Brendha Barcelos da Veiga
Candice Ercilia Mendonça Rodrigues
Caroline Elis Naressi
Eduarda Flores Paz
Fabiano Luiz Strieder
Fernando Carnelutti Bortolon
Gabriela Paiani Pedrollo
Laura Schardons Ames
Luisa da Silva Brum
Maria Eduarda Assunção da Silva
Maria Luiza Sinhorini
Nairon Wilchen
Rafaela Barbosa Buffleben
Sara Daniele Pilan Bello
Thaissa Valeria Arnold
Vicenzo Severo Diello
Yasmini Goulart Wisniewski

20 candidatos.

 

Santo Ângelo – 341 – Engenharia Civil (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Amanda Olsson Kotz
Arthur Oliveira Dalenogare
Bruno Ferreira Kruel
Gabriel Oliveira Stefanelo
Kauane Somavila
Loila Eduarda Branco de Souza
Thierri Lacroix Voese
Thyerry Henry de Oliveira Pedroso
Tiago dos Santos Schimit
Victor Matheus Mombach Kreuz

10 candidatos.

 

Santo Ângelo – 342 – Engenharia Elétrica (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Augusto Kahl Schlindwein
Danieli Maciel de Oliveira
Eduarda da Silva Bertoldi
Guilherme da Fonseca Escobar
Jhuam Miguel Langer Pinheiro
Kelvin Rodrigues Mesquita
Matheus Almeida Carneiro

7 candidatos.

 

Santo Ângelo – 343 – Engenharia Mecânica (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Andrei Gabriel Kotlewski
Bianca Emanueli dos Santos
Breno Samuel Callegaro
Camila Camargo de Oliveira
Carlos Eduardo de Albuquerque Clerici
Cassiano Moreira Caetano
Glauco Ribas de Freitas Hilbig
Gustavo Scherer Geremia
João Otávio Beck Machado
João Victor Lavarda
Lauren Theobald Missau
Maicon Corrêa Carneiro
Matheus Felipe Golle Guerche
Matheus Knebel Backes
Milena Vitoria Calegaro
Rhuan Oliveira Somavilla
Vinicius Gross Vogt

17 candidatos.

 

Santo Ângelo – 344 – Farmácia (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Ana Luísa Flores Moraes
Anna Carolina Menin Welter
Argeline Zampiere Manica
Emily Vitória Martins Sommitz
Gabriela Mousquer Herter Garcia
Gabrieli Braga Casarin
Imael Barbieri Machado
Isabelli Soares Ristow
Jamille do Nascimento Fernandes
João Henrique Ledur
Juliele Letícia Copetti
Laura Stadler Barcelos
Luciany Vais Klein
Mateus dos Santos Ferreira
Nadine Lyrio Lubeck
Nicoly Machado Werner
Pâmela Arndt Siebert
Yasmin Gabrielly de Oliveira Grass

18 candidatos.

 

Santo Ângelo – 345 – Medicina Veterinária (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Adrian Matheus Hoinacki de Oliveira
Alana dos Anjos da Silva
Aline Machado Severo
Ana Catarina Chaba
Andressa Haab Berving
Antônio Henrico Rolim Gonzatto
Beatriz Siqueira Franco
Bernardo Becker Klamt
Bruna Staudt
Camily Vitória Kazmierczak Jardim
Carlos Henrique Correa Ferrazza
Carolina Ceriotti Miolo
Diogo Eduardo de Mamann
Eduardo Vinícios Zimmermann Vogt
Ellen Vitória Schneider Falk
Fernanda Bohn Wenzel
Gabriele da Cruz de Jesus
Hermione Massuda dos Santos
Joana Menges Meotti
Jordan Gabriel Rosário Roque
Julia Caolovini de Matos
Katyane Vidotto Catelan
Laura Eduarda Ullrich
Laura Marlene Baptista
Leticia da Roza Pinto
Luis Felipe Augusto Machado
Luiz Antonio Donadel Pawoski
Luiz Henrique Basso
Luiza Manuela Dutra
Maria Clara Weisheit Ferreira
Maria Eduarda Webler
Melissa Gomes Moura
Nicoli Henrich Dies
Raíne Valentina Krupp da Silva
Renan de Mattos Welter
Ryan Augusto Novicki
Suelin Veiga Lewandowski
Vagner Schillreff Diniz
Vanessa dos Santos Amazonas
Vitória Rodrigues Rossi

40 candidatos.

 

Santo Ângelo – 346 – Psicologia (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Aline Magale Mombach
Alisson Jose Pedroso Fortes
Amanda de Arruda Saragozo
Ana Carolina da Silva Machado
Anelize Segatto Garcia
Bianca Lirio Vidor
Bruna dos Reis Bernardi
Cassia Maciel da Silva
Eduarda Freitas da Rosa
Eduarda Nascimento Sefstrom
Emily Fernanda da Conceição Bonfanti
Giovana de Cenço Rigon
Iasmin Willers Siveris
Isadora Batista de Moraes
Joana Ester Lopes de Oliveira
Julia Thiele Hermes
Kaliandra Wolmuth
Kassiane Lemos do Nascimento
Katia Kalline dos Santos Lima
Kauani Nunes Ferreira
Lauren Löwe Amaral
Maria Eduarda Weber
Mariana de Souza Barichello
Matheus Fernandes Goulart
Rafaela Thiele Hermes
Tiffany Jurinich
Willida Weiss Hoffmann
Yasmin da Silva Brauner
Yasmin Kauani da Silva

29 candidatos.

 

 

São Luiz Gonzaga – 551 – Direito (NOT)

Classificados em 1a Opção
Nome
Allyson da Silva Ourique
Amilly Konzen Ribas
Augusto Kreuz Reips
Brenda Pieniz Maciel
Calita Fernandes de Moura
Carlos Eduardo Diel Bica
Carlos Eduardo Guimarães Vieira
Cassiano Moreira Caetano
Cristian Luan Mayer Steinmetz
Daiane de Oliveira Bastos
Deivid Fernandes de Oliveira
Ellen Stefanelo Gonçalves
Fábio Júnior da Silva Santos
Gabriel Klüsener Dal Osto
Gabriela Ramos Lopes
Geovana Lopes Nenê
Guilherme Santos Comendalk
Janaina Dutra Barbosa
João Vitor de Oliveira Schuquel
João Vitor Nascimento Avila
Julia Candida Souza Melo
Júlia Flores Morais
Juliana Mota Pimentel da Costa
Kamily Vitória Guimarães Vieira
Lara da Silva Zinelli
Luiza Tatiane Martins Souza
Maély Garcia Dalavia
Marianne Fernandes
Matheus de Oliveira Dias
Mylena da Silva Ribas
Raissa Marcolan Lopes
Thauany Cristhiny Parize
Valentina Willms Borges
Victória Camile dos Santos Lirio

34 candidatos.

 

São Luiz Gonzaga – 552 – Fisioterapia (NOT/DIU)

Classificados em 1a Opção
Nome
Bernardo Chaves Araujo
Bruna Leticia Leske
Douglas Pedroso Santiago
Eduarda Souza dos Santos
Ellen Avila Alves
Emeli Eduarda Ramos Barbosa
Filipe Silva Severo
Gabrielli Eduarda Novakowski
Leonardo Salbeg Trindade
Manuelly Pinto Moura
Patricia Yane Pinheiro
Tatiele dos Santos Siqueira
Vitor Carvalho Duarte

13 candidatos.

 

São Luiz Gonzaga – 553 – Psicologia (NOT)

Classificados em 1a Opção
Nome
Adriana dos Santos Nunes
Beatriz Coletto Antunes
Eduarda dos Santos Marques
Elenara Pereira Carvalho
Gilvandro Gessé da Silva Machado
Giovanna Cassal Santiago
Giseli Castilhos da Silva
Jovani Santiago Cabeleira
Ketlin do Nascimento Gnoato
Luiza Mel Fernandes Nunes
Rebeca Rodrigues Albuquerque
Stella Veiga da Silva

12 candidatos.

 

 

Cerro Largo – 661 – Direito (NOT)

Classificados em 1a Opção
Nome
Ana Cristina Ribeiro
Ana Paula Barbosa Vieira
Bruno Paulus Siqueira
Edgar Basilio Butzen Neto
Emily do Nascimento Sorgen
Gabriela Schillreff Krewer
Jaqueline Escobar Borré
José Emir Ramme
Leonardo José Antônio Alvez
Luana Snitowski Kazienko
Lucas Podgorski Busse
Luciano Scarton
Maria Eduarda Sauzen
Pâmela de Morais Gross
Paulo César Gut Bieger
Raissa Rodrigues
Rute Mirian de Araújo Scarton
Solano Cassola Bernard
Taciana Tais Hermes
Tayna Antunes de Almeida
Thaís Kolling Seibert
Thalita Castro Prates
Vinicius Carvalho da Rosa

23 candidatos.

