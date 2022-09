Abertas as inscrições para o Vestibular 2023 da URI

Começou na segunda-feira, dia 05, o período de inscrições para o Vestibular de Verão 2023 da URI.

O lançamento da campanha foi feito de forma remota pela Reitoria da Universidade para todos os campi e para a imprensa.

O Reitor Arnaldo Nogaro disse que o lançamento do vestibular é o momento de reafirmar a importância do conhecimento para a vida das pessoas.

“É uma oportunidade de dizer aos interessados em fazer um curso superior que a URI é uma opção de formação séria e reconhecida pela sua qualidade comprovada ao longo de três décadas e pela inserção dos profissionais no mercado de trabalho.

Quem opta pela URI encontra todas as condições para se desenvolver do ponto de vista humano e profissional e, com isso, ter um perfil diferenciado e competitivo para enfrentar os desafios não só de presente, mas futuros também.”

Para o Diretor Acadêmico da URI Santo Ângelo, Marcelo Stracke, a campanha do vestibular 2023 demonstra o espírito de uma instituição consolidada na região há 30 anos.

“Somos uma universidade que sabe o seu papel na formação de bons profissionais para o mercado, e agora, é a vez do jovem entender que o futuro de uma escolha certa está a toda prova”.

As inscrições podem ser feitas no período de 5 de setembro a 2 de novembro de 2022, para o campus de Santo Ângelo, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h.

Pela Internet, as inscrições poderão ser feitas, na página do campus ou pelo endereço eletrônico: www.vestibular.uri.br

A prova única consistirá em uma redação, avaliada da seguinte forma: Redação, abordagem do tema e argumentatividade 400 pontos.

Estrutura, organização do texto e dos parágrafos 300 pontos e Expressão Linguística, domínio da norma padrão da escrita 300 pontos.

A prova será realizada no dia 06 de novembro, com início às 13h e o candidato dispõe de 3 horas para a sua realização.

No campus de Santo Ângelo são ofertadas 960 vagas nos seguintes cursos:

Administração

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências da Computação

Ciências Contábeis

Direito (diurno e noturno)

Educação Física

(bacharelado ou licenciatura)

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Farmácia

Medicina Veterinária

Pedagogia

Psicologia.