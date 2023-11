Trabalho de recuperação de estradas rurais foca em atendimentos emergenciais em Santo Ângelo

Prefeitura não consegue atender toda a demanda de pedidos e está elencando prioridades, mas segue à disposição e solicita que os comunicados de dificuldades sejam feitos pelo telefone 3312-0163 ou presencialmente na sede da SDR, na rua Marechal Deodoro, 1.300.

A pista das estradas rurais, pontes e bueiros estão prejudicados pelo volume de chuva que provocou enxurradas prejudicou o trânsito de máquinas de grande porte, veículos e o transporte da produção rural. Mesmo em condições de tempo seco, existem reclamações pela precariedade do sistema viário rural, agora, com uma primavera extremamente chuvosa, os problemas estruturais se agravaram e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural enfrenta dificuldades para atender a demanda e estabelecer uma agenda de trabalho.

Estima-se que 1,8 mil quilômetros de estradas do interior de Santo Ângelo estejam em condições precárias. Segundo a assessoria de comunicação do setor, os acumulados de precipitações apontam índices de 474 mm em setembro, 515 mm em outubro e 541 até a quarta-feira, 22. O secretário Álvaro Uggeri Rodrigues observa que os intervalos curtos entre as chuvas acaba sendo mais um fator de prejuízo, pois não permite que trabalhos sejam concluídos.

ATENDIMENTO EMERGENCIAL

O secretário municipal de desenvolvimento rural, Álvaro Uggeri, informou que os problemas com os atoleiros serão sanados com prioridade e quando o tempo permitir, o objetivo da Secretaria será realizar um amplo trabalho de recuperação dos 1,8 mil quilômetros de estradas rurais existentes no município, com patrolamento, compactação, limpeza de sarjetas e bueiros e o encascalhamento de acordo com um cronograma já existente.

Diante do quadro, Álvaro salienta que a SDR vem atuando com prioridades no atendimento de situações emergenciais, que dificultam e, em alguns casos, chegam a impedir o trânsito. “Pelo grande volume de chuvas, as situações críticas são registradas em praticamente todas as localidades, o que está causando enormes transtornos e exigindo um grande esforço da Secretaria no sentido de minimizar os prejuízos”.

Trabalhos de atendimento emergencial já foram realizados nas localidades de São José da Buriti, Ressaca Buriti, Distrito União, Colônia Municipal, Restinga Seca, Linha Caimento, Linha Alegre, Sossego, Linha Sabiá e Rincão dos Mendes.

“Não é uma questão apenas de maquinários e servidores. As chuvas aumentam os problemas e impedem a realização dos trabalhos. Recentemente, o prefeito Jacques Barbosa fez a entrega de novos equipamentos, num grande investimento, porém, dependemos das condições climáticas necessárias para o cumprimento de um cronograma adequado”, acentua o secretário.