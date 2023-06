O plantio de trigo está em andamento com mais de 55% da área concluída

A cultura do trigo encontra-se em fase de implantação. A Emater estima que a cultura deste cereal seja implantada em, pelo menos, 12 mil hectares em Santo Ângelo, mesma área reservada em anos anteriores. A produtividade prevista é de 3.300 kg/ha. (55 sc/ha).

Em todo o Estado do Rio Grande do Sul a safra 2023 de trigo será cultivada em 1.505.704 hectares. A produtividade prevista é de 3.021 kg/ha. O andamento do plantio esta na casa de 55%, segundo dados divulgados, nesta segunda quinzena de junho, pela Emater Regional.

A safra do ano passado (2022) em Santo Ângelo foi considerada uma das melhores do últimos anos, Grãos com PH entre 78 e 83 e produtividade que chegou a 80 sacas em muitas propriedades. O regime de chuvas, o clima e o aumento da área foram comemorados pelos produtores e considerados aspectos que contribuíram para superar as expectativas.

De um modo geral, conforme avaliações da EMATER as chuvas não tiveram impacto negativo nas lavouras implantadas, e os volumes pluviométricos elevados, na região afetada pelo ciclone, não atingiram as áreas de cultivo do cereal.

A umidade adequada do solo tem sido favorável para a germinação – fase inicial do desenvolvimento vegetativo –, resultando em um estande de plantas apropriado e em aspecto fitossanitário satisfatório.