Um brinde com fé, amor e paz para lançar a Festa Briefing Social

Está oficialmente lançada a 23ª edição da Festa Briefing Social, tradicional evento criado pelo Jornalista e Cerimonialista Amauri Lírio, que em 2023, celebra 28 anos de atuação na comunicação social. O tema da grande festa, agendada para o dia 16 de setembro, na sede social do Clube Gaúcho em Santo Ângelo, é fé amor e paz.

Foi inspirado nestes três sentimentos – Fé Amor e Paz – que o cerimonial intimista e exclusivo para os patrocinadores e apoiadores do evento, iniciou. Ao som da música “Vai na Fé”, Amauri Lírio discursou sobre escolhas bem feitas, sorte e felicidade.

Por se tratar de um evento de celebração da história de vida e de trabalho do Jornalista Amauri Lírio, revisitou o conceito do livre arbítrio, para dizer que cada escolha tem um impacto nas vidas e nos negócios, avaliou positivamente sua trajetória e brindou a o sucesso de todos os apoiadores e patrocinadores presentes no coquetel.

É a primeira vez, em 23 edições, que a festa teve um coquetel de lançamento, no qual, os patrocinadores e apoiadores puderam se integrar, trocar informações e gerar conteúdo.

Os convidados foram agraciados com um mimo personalizado ofertado pela Acasa Presentes, uma exclusividade produzida com a arte das sócias proprietárias Ana Paula Antunes Braga, Veruska Olszewski e Ana Paula Holsbach. Houve degustação da gastronomia da Chica Sperling, Divina Gula e Weinert Supermercados, infraestrutura de som e luz da Radhar a ornamentação do ambiente da Salete Stadlewski e ainda a contribuições da Abusiva Moda Jovem, Arroz Prato Fino, Eclipse Moda Jovem, Imprima Comunicação Visual, Santo Sushi, Tevah Moda Masculina e a cobertura de marketing da D&M Digital e Evolua Mentoria.

A Festa Briefing Social tem como patrocinadores o Clube Gaúcho, Dimare Planejados, Dr. Daniel Barazzetti, Sicredi União RS/ES, Weinert Supermercados e Alúria Viagens, Cia das Persianas, Dra Carina Andres, DS Conforto e Lazer, Escola Criança e Companhia, Escola da URI, Frigorífico Callegaro, Noroeste Bebidas, Óticas Paulo, Sérgio Schneider Arquiteto, Spohr Experiências Enológicas | Máscara de Ferro, Terra de Sepé Empreendimentos e URI Santo Ângelo.