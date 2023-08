Semana Cultural celebra 317 anos de Santo Ângelo Custódio

A 31ª Semana Cultural de Santo Ângelo abriu oficialmente na noite de terça-feira, dia 08, com a exposição “Eva – constureira de sonhos” em homenagem a Eva Porciuncula, no Centro Municipal de Cultura. Até o dia 20 de agosto, ocorrem vários eventos culturais no município de Santo Ângelo

31ª Semana Cultural de Santo Ângelo está em andamento com uma série e atrativos culturais durante o mês de agosto. As atividades que abrangem cinema, teatro, dança, literatura, arqueologia , moda, entre outras, são realizadas para relembrar o fato da criação da Redução de Santo Ângelo Custódio, projeto jesuítico-guarani iniciado no mesmo lugar onde floresceu a urbanidade de Santo Ângelo no ano de 1706/1707 com uma missão do padre belga, Diogo de Haze.

Embora, desde 6 de agosto, já estão sendo realizadas atividades do cronograma, a abertura da Semana Cultural de Santo Ângelo foi realizada na terça-feira, dia 08, com uma homenagem a Eva Porciúncula. Essa solenidade ocorreu às 19h no Centro Municipal de Cultura com a exposição “Eva – costureira de sonhos”.

A programação é organizada pela Prefeitura de Santo Ângelo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura com o Patrocínio do Banrisul. Confira, abaixo, a programação