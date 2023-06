O 8º Festival de Cinema de Santo Ângelo será nos dias 09, 10 e 11 de agosto

Com quase 200 curtas inscritos o festival superou a quantidade de títulos de anos anteriores. Agora, os jurados iniciam o trabalho de seleção dos filmes que serão exibidos na amostra marcada para agosto. Serão selecionados 16 filmes. A lista dos classificados será divulgada no dia 24 de julho

Encerrou no último domingo, dia 25, o prazo para diretores de curta metragem realizarem a inscrição de seus títulos no 8º Festival de Cinema Festival de Cinema de Santo Ângelo – Curta Metragem. O Clube anunciou que atingiu, nesta edição, o total de 196 filmes inscritos, superando o número de obras do último festival.

Entre os filmes inscritos é possível adiantar que foram 17 Animações, 103 Curtas, 17 Curtíssimos, 39 Documentários e ainda 20 Estudantis.

A missão agora é do corpo de jurados, que terá de assistir aos filmes, e, com base no regulamento do festival, selecionar os que serão exibidos durante as sessões do festival nos dias 09 e 10/08/2023. Dentre os selecionados, sairão os indicados à concorrer ao troféu Cisne de Ouro em 13 categorias.

O 8º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTO ÂNGELO – CURTA METRAGEM é um evento exclusivamente dedicado à exibição e à promoção de obras audiovisuais de curta-metragem. Exibe trabalhos finalizados em suportes digitais e tem caráter competitivo e informativo. Além da exibição de filmes, o Festival terá a cerimônia de premiação, que ocorrerá no dia 11/08/2023.

Segundo o regulamento serão selecionados 16 filmes para compor a mostra do Festival, sendo reservados de 3 a 4 para categoria local e o restante da categoria geral. A lista será divulgada oficialmente depois de 24 de julho no site do clube www.clubegaucho.com.br e também nas redes sociais. Os inscritos serão notificados via e-mail.

A Mostra do Festival será com os selecionados mediante critérios de qualidade artística, técnica e ser preferencialmente inéditos no Rio Grande do Sul. No entanto, o ineditismo não é um quesito eliminatório.

Melhor Filme; Melhor Filme Local; Melhor Ator; Melhor Atriz; Melhor Roteiro; Melhor Fotografia; Melhor Música Original; Melhor Direção; Melhor Documentário; Melhor Animação, Melhor Filme Estudantil, Melhor Curtíssimo e Melhor Filme do Júri Popular.