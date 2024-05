Tarde de pinturas na aldeia M’byá Tekoá Pyau

No projeto “O que é arte para você?”, liderado pela artista plástica Maria Eduarda Welsbacher e com a participação do cacique Anildo Romeu, a Aldeia Guarani M’byá Tekoá Pyau localizada na Ressaca da Buriti foi o cenário de um intercâmbio cultural enriquecedor.

A pintura foi o meio utilizado para explorar diferentes perspectivas sobre arte e cultura, proporcionando um espaço para expressão pessoal e diálogo intercultural. A tarde culminou em uma exposição das pinturas, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão e valorização da diversidade artística e cultural.