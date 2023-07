28 curtas são indicados para mostra competitiva do Cisne de Ouro

O Clube Gaúcho divulgou essa semana os filmes classificados para o 8º Festival de Cinema de Santo Ângelo – curta metragem. Entre 196 filmes inscritos, os jurados selecionaram 28 obras para mostra competitiva que está marcada para ocorrer entre os dias 09 e 10 de agosto com exibições nos turnos da manhã, tarde e noite. O Festival também promove a cerimônia de premiação, que ocorrerá no dia 11 (sexta-feira).

O cronograma de exibição ainda esta sendo produzido pela comissão organizadora do evento e deve ser divulgada em breve. O número de filmes inscritos superou a quantidade recebida nas edições anteriores e deu trabalho extra para os jurados.

Se inscreveram 17 animações, 103 curtas, 17 curtíssimos, 39 documentários e ainda 20 estudantis. Dentre os selecionados, sairão os indicados à concorrer ao troféu Cisne de Ouro em 13 categorias, as quais são: Melhor Filme; Melhor Filme Local; Melhor Ator; Melhor Atriz; Melhor Roteiro; Melhor Fotografia; Melhor Música Original; Melhor Direção; Melhor Documentário; Melhor Animação, Melhor Filme Estudantil, Melhor Curtíssimo e Melhor Filme do Júri Popular.

O 8º Festival de Cinema de Santo Ângelo – curta metragem é um evento exclusivamente dedicado à exibição e à promoção de obras audiovisuais de curta-metragem. Acolhe trabalhos finalizados em suportes digitais e tem caráter competitivo e informativo. Realização do Clube Gaúcho com o patrocínio dos: Postos Santa Terezinha, Minner Brasil e financiamento do Pró-Cultura RS.