Projeto da RGE substitui geladeira comum por freezer científico para vacinas

Geladeiras comuns deram lugar a freezers científicos em pontos de vacinação das cidades de Santo Ângelo e Entre-Ijuís. Com investimento de R$ 72 mil, a RGE destinou os novos equipamentos para a devida conservação de vacinas com objetivo de resolver um gargalo ainda presente no setor de saúde: o desperdício de vacinas em função da falta de uma conservação adequada.

De acordo com levantamento do movimento Unidos pela Vacina e do Locomotiva Instituto de Pesquisa, divulgado em 2021, cerca de 40% dos municípios brasileiros não possuem geladeiras adequadas em seus postos de saúde para o armazenamento de vacinas, incluindo a da Covid-19.

Diferenciais.

O freezer científico é mais eficiente para acondicionar vacinas, tanto da Covid-19 como de outras doenças. Ele possui, por exemplo, um sistema de alerta para o caso de eventual falta de energia e sistema de alarme visual sobre a temperatura máxima e mínima ou porta aberta.

Ao todo, o Projeto atenderá 170 pontos de vacinação de municípios de São Paulo e do Rio Grande do Sul nos próximos meses. Com investimento total de R$ 3 milhões, a CPFL Energia, por meio da CPFL Paulista e da RGE, a ação tem o objetivo de evitar o desperdício e garantir a qualidade das vacinas em função da falta de uma conservação adequada.

“A substituição de geladeiras comuns por freezers científicos foi uma necessidade verificada sobretudo a partir do início da vacinação contra a Covid-19, no ano passado. Temos certeza de que os novos equipamentos serão muito úteis aos pontos de vacinação e reduzirão eventuais perdas, além de ajudar na economia de energia para os locais beneficiados”, comenta Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da CPFL Energia.

Sobre a RGE

Responsável por distribuir 65% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e atender mais de 3 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, a RGE é hoje a maior distribuidora da CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A área de concessão da companhia, que é resultado do agrupamento das distribuidoras RGE e RGE Sul, realizado em janeiro de 2019, totaliza 189 mil km² de extensão, abrangendo as áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do estado.