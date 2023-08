Mister Brasil vai destacar projeto da Central do Bem em nível mundial

O paulista Luiz Gustavo Mustafe Peres adota o projeto da Central do Bem como exemplo de solidariedade e deve divulgar a iniciativa pelo mundo em suas representações como Mister Brasil

Em novembro deste ano, Luiz Gustavo Mustafe Peres representará o Brasil no concurso Mister Global 2023, que será realizado na Tailândia. Cada candidato tem a missão de apresentar um projeto social que seja destaque em seu País. E o representante brasileiro escolheu a Central do Bem, braço solidário do Governo Municipal de Santo Ângelo, para apresentar ao mundo.

“Uma proposta diferenciada, eficaz e baseada na solidariedade e empatia. Um modelo inovador cujos resultados são extremamente eficazes e abrangentes, que vai muito além das campanhas que repassam donativos. Assim, entendi que é um belo exemplo nacional a ser levado para o mundo”, justifica Luiz Gustavo.

A primeira-dama Juliana Barbosa, idealizadora e gestora da Central do Bem, afirma que o reconhecimento do Mister Brasil é motivo de orgulho e impulso para ampliar ainda mais o trabalho de atendimento da população em vulnerabilidade social. “Nosso objetivo sempre foi o de humanizar essa relação, também se embasando no espírito solidário da nossa população. E contar com o reconhecimento de uma pessoa que é destaque nacional e que vai apresentar nosso projeto em nível mundial é um grande incentivo”.

A diretora da Central do Bem, Tassiana Ribeiro, lembra que o modelo já se tornou referência para muitos municípios gaúchos e ganhou repercussão internacional, sendo destaque em seminário de empreendedorismo social na Argentina.

TRAJETÓRIA

Luiz Gustavo é formado em Administração de Empresas, com pós em Gestão e Negócios. Aos 13 anos, trabalhava numa revenda de automóveis e aos 16 passou a atuar no mercado da telefonia móvel. No período da Faculdade, foi convidado a trabalhar no Banco Santander e aos 18 anos, foi efetivado como gerente mais novo da empresa no Brasil. Atuou por cerca de oito anos no Santander e aos 26 anos foi contratado para gerenciar o segmento de médias e grandes empresas do Banco Safra, também sendo o mais jovem da instituição a alcançar tal cargo. Recentemente assumiu o segmento de médias e grandes empresas do C6 Bank.

Em março do ano passado, ele representou Ribeirão Preto no concurso de Mister São Paulo. Ficou com a segunda colocação e conquistou as faixas de popularidade e melhor entrevista estadual. Representou São Paulo na etapa nacional, realizada em abril deste ano em Tramandaí-RS. Entre os 41 candidatos, ficou entre os cinco, tendo sido considerado com a melhor entrevista e a segunda colocação de popularidade. Conquistou a faixa de Mister Brasil 2023, classificando-se para a disputa do Mister Global, um dos maiores e mais tradicionais concursos internacionais, que será realizado na Tailândia no mês de novembro.