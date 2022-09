Desfile da Independência em Santo Ângelo

Desfile em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil será dia 7, às 8h30min, no sentido sul-norte

O desfile cívico encerra a semana da pátria nesta quarta feira, dia 7 de setembro. Programado para iniciar às 8h30min, na Rua Marechal Floriano, sentido sul-norte, com concentração no cruzamento com a Rua 25 de Julho. O tema da Semana da Pátria deste ano é 200 anos da Independência do Brasil.

Abrirão o desfile o Exército e órgãos de segurança pública de Santo Ângelo, seguido pelos grupos de escoteiros e clubes de desbravadores, APAE, escolas públicas da rede municipal, estadual, federal e privadas, encerrando com as entidades locais.

A abertura da semana da Pátria foi realizada no dia 1º na Praça Leônidas Ribas com o hasteamento dos pavilhões e acendimento da pira da Pátria. A solenidade de encerramento acontecerá após o desfile. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

A comissão organizado do desfile é formada pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Coordenadoria de Mobilidade Urbana (CMU), 14ª Coordenadoria Regional de Educação, Exército Brasileiro, Brigada Militar, grupos de escoteiros, Clubes de Desbravadores e Colégio Tiradentes.