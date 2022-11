Concurso da Fenamilho e do Sesquicentenário tem 14 candidatas inscritas

A escolha das soberanas será realizada dia 1º de dezembro, no Centro Histórico de Santo Ângelo. Candidatas já se apresentam nas redes sociais para votação popular

A Comissão Organizadora da 20ª Fenamilho confirmou a inscrição de 14 candidatas no concurso de beleza que irá escolher as soberanas da feira e do Sesquicentenário de Santo Ângelo, com extensa programação a ser desenvolvida ao longo de 2023. O evento será realizado dia 1º de dezembro, a partir das 19h30min, no Centro Histórico de Santo Ângelo, em passarela montada em frente à Catedral Angelopolitana.

De acordo com o coordenador do concurso, Amauri Lírio, as candidatas estão se preparando para o grande concurso, cumprindo extensa agenda. Nesta semana as candidatas iniciaram a gravação dos vídeos de apresentação que estará no perfil oficial do Instagram da Fenamilho Internacional, buscando o voto popular. Segundo Amauri, a novidade deste ano é o que perfil será fechado e somente seguidores poderão votar nas candidatas. “As meninas já estão solicitando nas suas redes sociais para que as pessoas acessem o perfil da Fenamilho para votar”, declarou.

DESFILE NO BRIQUE

A presidente da Comissão Social da 20ª Fenamilho Internacional, Helena Cristina Muner, informou que neste domingo, dia 27, as candidatas irão desfilar no Brique da Praça Leônidas Ribas, a partir das 10 horas, apresentando-se à sociedade santo-angelense.

A maratona de avaliação das candidatas a soberanas da Fenamilho Internacional e dos 150 anos de emancipação político-administrativa de Santo Ângelo segue no dia 30, exclusiva para os jurados, que estarão considerando a performance das meninas em teste de câmera.

Amauri Lírio ressalta a importância da participação do público para a grande final do concurso, principalmente a torcida que, mais uma vez, poderá ser escolhida a melhor pelos jurados.