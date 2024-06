Coleta de resíduos eletrônicos

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento urbano e entidades parceiras promovem no dia 8 de junho, mais uma edição da campanha de recolhimento de lixo eletrônico, linha branca, lâmpadas, pilhas e baterias.

A programação será das 8 às 17 horas do sábado, dia 8, na Praça Leônidas Ribas, a Praça do Brique.

Segundo informa o secretário Antônio Cardoso, poderão ser descartados equipamentos da chamada linha branca, como fogões, geladeiras, fornos, entre outros, além de eletrônicos em geral, como TVs, aparelhos de telefone celular, lâmpadas, pilhas e baterias.

A campanha remete à destinação final correta de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que estão em desuso ou não possuem conserto, evitando assim o surgimento de lixões clandestinos, colocando em risco o meio ambiente.