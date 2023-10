Chuva acumula mais de 120 milímetros em menos de 24h em Santo Ângelo

Defesa Civil do município continua monitorando pontos específicos com possibilidade de alagamento, mas não há pessoas desalojadas e nem feridos por conta da chuva

Na segunda e terça-feira o acumulado ultrapassou a 120 milímetros em Santo Ângelo, conforme registrou a Defesa Civil. Estações meteorológicas ativas localizadas em Ijuí e outra no município de Joia registraram 136 e 146 milímetros respectivamente, isso no período compreendido entre o final da tarde de segunda (16) às 13h de terça feira (17). As estações meteorológicas instaladas em Santo Ângelo estavam inativas neste período.

A chuva perde intensidade na quarta-feira, 18, mas o dia pode apresentar muitas nuvens e um acumulado de até 15 milímetros. As temperaturas entram em elevação na quinta-feira com mínimas em de 14 e máximas de 25° C e no sábado, o sol e o calor voltam para a região com os termômetros atingindo até 30°C.

Embora haja tréguas na chuva e acumulados menores que os registrados nessa semana, as previsões dos institutos de meteorologia para a nossa cidade são de um período chuvoso até o dia 26 deste mês.

No município de Santo Ângelo a Defesa Civil informou que houveram algumas enxurradas e alagamentos em vários pontos da cidade, sem considerar transtornos significativos, houve a queda de uma árvore com dano em um automóvel, contudo, sem registro de feridos, desabrigados ou desalojados.

O órgão continua monitorando a situação. Emitiu uma alerta para moradores que usam duas vias em especial, uma é a Rua João Henrique Licht, próximo ao pesqueiro Reis no Bairro Pippi, que está parcialmente alagada e a Rua Silvia Konoratti, na zona norte da cidade, onde a área alagada ameaça invadir a via pública.

Em caso de emergência, a população pode ligar para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros ou 99621-7931 da Defesa Civil.