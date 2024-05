Assinado contrato para construção de 45 casas populares

O prefeito Jacques Barbosa assinou na manhã desta quinta-feira, 16, o contrato para a construção de 45 moradias populares, ação realizada em parceria com o governo do Estado por meio do Programa Avançar. A construção das casas tem investimento de R$ 5.511.660,17, com contrapartida de 30% do Município. Jacques recorda que somando o investimento realizado no terreno, na infraestrutura das redes elétrica e hidráulica, esgotamento doméstico e iluminação pública no sistema de LED, o aporte realizado pelo Município chega perto dos R$ 7 milhões.

O contrato foi assinado pelo prefeito e o empresário Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior. A empresa responsável terá prazo máximo de 360 dias para entregar as residências. Conforme Matheus Severo, diretor de Habitação do Município, as casas serão construídas no loteamento Dom Aloísio Lorscheider, localizado no bairro Pilau, em frente ao Condomínio Romeu Goulart Loureiro. Serão contempladas famílias que residem em áreas consideradas de risco.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Hasadias Amaral da Silva, também ressaltou o trabalho da equipe da pasta, especialmente d e Matheus Severo e lembrou que a formatação do projeto foi iniciada pelo vereador Rodrigo Flores quando esteve à frente da pasta.

Ponte no Distrito Sossego

Dentro do Plano de Recuperação de Pontes do Governo Municipal, o prefeito Jacques Barbosa assinou na manhã desta quinta-feira, 16, a ordem de serviço para a construção da ponte sobre o Arroio São João, no Distrito Sossego. O investimento é de R$ 738.979,43 com recursos do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano do Governo Federal.

A obra atende uma reivindicação de cinco décadas da comunidade rural, representada por Oswaldino Lucca no ato. Ele lembrou que a ponte será importante para a segurança do tráfego no local e escoamento das safras.

A empresa Vier Engenharia de Santa Rosa, representada por Lucas Carvalho Vier, será a responsável pela obra, que tem prazo de 180 dias para conclusão. A ponte será construída toda em concreto e aço, com 15,5 metros de extensão e sete metros de largura. O Plano de Recuperação já entregou obras nas ligações dos bairros Castelarim, Harmonia e São João, além de várias pontes novas e reconstruídas no interior.