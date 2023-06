2° Edição do Drive Thru Unidos pelo Bem será no próximo sábado, dia 1º

Além do “Trem de Socorro” composto por viaturas do corpo de bombeiros percorrendo bairros de Santo Ângelo, após as 14h, um ponto de recolhimento será montado na Praça Ricardo Leônidas Ribas entre 9h e 16h sem fechar ao meio-dia. Onde serão recebidas doações de roupas, calçados, cobertas e alimentos não perecíveis, móveis, utensílios. Além disso, será ofertada na praça uma série de serviços, como vacinação contra Gripe e Covid, feira de adoção de animais domésticos, serviços de conciliação, mediação civil e familiar.

O Drive Thru Unidos pelo Bem está na segunda edição e no sábado será realizada uma abertura oficial às 13h30min. Mas as atividades iniciam antes, às 9h da manhã. Os últimos detalhes do evento foram acertados na segunda-feira (26), em reunião que contou com a participação das entidades organizadoras e parceiras do evento.

A organização do evento é feita pela Central do Bem, pelo 11ª BBM – Batalhão de Bombeiro Militar e apoio das secretarias de Meio Ambiente e Serviços Urbanos; Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação; Saúde; Coordenadoria de Mobilidade Urbana; Departamento de Bem-Estar Animal; Defesa Civil Municipal; Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC); Defesa Civil Estadual; Zona de Inovação Criativa e Sustentável (ZISSAN) e Grupo Escoteiro Medianeira.

Ponto de entrega de donativos na Praça Ricardo Leônidas Ribas – Equipes de prontidão para receber roupas, calçados, cobertas e alimentos não perecíveis, móveis e utensílios.

Trem de Socorro pelos bairros – Ação liderada pelo Corpo de Bombeiros a partir das 14h.

Vacinação contra Covid e Gripe H1N1 e Medição de HGT e verificação de pressão arterial – Participação da Secretaria Municipal de Saúde;

Feira de adoção de animais domésticos, distribuição de vermífugo, aplicação de vacinas e inscrição para castrações e consulta com veterinários – Participação do Departamento de Bem-Estar Animal e dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da FASA.

Seleção para vagas de trabalho – Atuação da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo;

Serviço de conciliação, mediação civil e familiar e o programa de atendimento a idosos, hipossuficientes e superendividados – CEJUSC

Recepção das doações e arrecadações – Serviço voluntário das equipes da Central do Bem, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Defesa Civil municipal e estadual, Zissan e o Grupo de Escoteiros Medianeira.

Em caso de chuva, o evento será transferido para o sábado seguinte, dia 8, com a mesma programação.