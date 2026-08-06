*Adelino Jacó Seibt

Os manacás floresceram novamente. Começam expelindo uma flor branca que vai ficando cada vez mais roxa ao longe do tempo. É uma pena que a floração não dura muitos dias. Com a queda dessas flores, até o chão em volta fica um tapete florido. Tenho observado que o manacá pequeno, médio e grande está florido em pleno início do mês de agosto.

Da mesma forma, está começando a floração do ipê amarelo, assim como o ipê roxo. Sem falar na floração da canola formando tapete amarelo nas lavouras. É a primavera se antecipando. Por outro lado, nesta época, ainda há muita árvore sem folhas, aparecendo somente seus galhos.

Contudo, a floração e a primavera não duram todo ano.

Por curiosidade, fui pesquisar o nome e fiquei surpreso, pois o manacá é o nome de um arbusto de origem brasileira, que possui dois tipos: o Manacá de Cheiro e o Manacá da Serra que quando florescem, suas flores são lilás e à medida que envelhecem, vão se transformando em brancas. Contudo, observando o manacá no nosso jardim julguei ser o contrário: a flor começava branca e foi aroxando.

Com a minha curiosidade fui descobrir que inclusive há a lenda do Manacá:

“Numa terra bem distante onde as flores encantavam a todos, o rei pediu novas flores a seus súditos.

Em cada casa eram cultivadas com muito carinho sementes diferentes para levar a apreciação do rei.

Neste ano em especial ele não queria as plantas florescidas.

Pediu para cada um colocar as sementes em vasos, quando florescessem ele chamaria o ganhador.

O rei também dizia que se a flor conquistasse o coração de alguma de suas filhas o jardineiro poderia com ela se casar.

Numa destas famílias, dois irmãos se mantinham ocupados a criar belas plantas.

Um criou uma delicada flor branca e o outro a mesma delicada flor num tom lilás bem suave.

A vontade de vencer era muita. Mas estava deixando os irmãos infelizes.

O amor fraternal falava mais alto.

Man semeou a flor branca e Acá semeou a lilás.

E em cada vaso tinha o nome do criador da nova planta.

Durante a noite Man resolveu mudar as sementes porque acreditava que a sua seria a vencedora.

E assim colocou a sua semente no vaso do irmão.

Ele pensou: meu irmão é mais velho e vai ficar muito feliz casando com a filha do rei.

Eu tentarei no próximo ano.

Uma fada vendo o acontecido se encheu de ternura e durante a noite dividiu e misturou as sementes.

No dia marcado, todos levaram ao palácio os vasos com as sementes plantadas.

Caberia às filhas do rei aguá-las até florescerem.

E poderiam escolher casar com o dono da mais bela flor, se esta fosse a sua vontade.

E assim na primavera todos os vasos estavam floridos.

E as princesas se encantaram com dois vasos em especial.

Eles tinham flores lilases e brancas.

Em dois vasos nasceram flores idênticas. Flores de duas cores nascidas de uma só planta.

Cada vaso tinha o nome de quem a plantou.

Numa estava escrito Man e no outro Acá.

O rei anunciou que as duas plantas iguais seriam as vencedoras e teriam um só nome. E assim nasceu o Manacá.

E as filhas do rei, ao conhecerem os nobres irmãos jardineiros, criadores de tão lindas flores se apaixonaram como que por encanto.

E neste reino, reina paz e harmonia à sombra dos “manacás”.

Você tem um manacá no teu jardim?

