* Adelino Jacó Seibt

Depois de uma viagem de aproximadamente três meses, chegou ao Brasil Heinrich Seibt e seu filho de mesmo nome no ano de 1875. Esses imigrantes vieram da Boêmia pertencente à Áustria na época, hoje parte da República Tcheca. Enquanto morava lá, faleceu a esposa de Heinrich Seibt, Amália Stracke, quando o filho Heinrich estava com apenas três meses de vida. Diz-se que não tinha irmãos, somente uma irmã, a qual faleceu na viagem rumo ao Brasil e o corpo foi jogada ao mar.

Heinrich (filho) nasceu no dia 16 de outubro de 1867. Portanto, estava com 8 anos ao chegar ao Brasil, em 1875. Fixaram residência em Nova Petrópolis, mais precisamente na Capela São Loureço, aqui no Rio Grande do Sul.

Contam que Heinrich teria tido uma mulher no Brasil, mas sem maiores informações sobre ela. Contudo, pelos comentários de Heinrich filho, sua madrasta não era uma pessoa boa.

9 anos após a chegada ao Brasil, Heinrich (pai) é assassinado devido ao desentendimento com um vizinho devido aos estragos nas plantações causadas por um porco. O assassinato ocorreu com o uso de uma faca de mesa. Isso aconteceu em 1884 quando o filho Heinrich estava com 17 anos de idade.

Heinrich filho, depois da morte do pai Heinrich, ficou na casa de José Kessler e Ana Klaus. Onze anos depois casa-se com uma de suas filhas, Augusta Kessler.

Consta no arquivo da Cúria Metropolitana de Porto Alegre: “Aos 23 de fevereiro de 1895, na Capela São Lourenço, perante o Pe. Theodor Amstad e as testemunhas Henrique Hausmann e Alfredo Kessler receberam-se em matrimônio Henrique Seibt, filho legítimo de Heinrich Seibt e Amália Stracke, natural de Boêmia, com Augusta Kessler, deste mesmo lugar. E para constar assinei (José Simon, vigário). Quando casaram, portanto, ele estava com 28 aos e ela com 18 anos.

Em Nova Petrópolis nasceram os filhos Heinrich em 1895 (livro 4, folha 60) e Francisco em 1897 (livro 5, folha 8). Em 22 de outubro de 1898, Henrique Seibt e Augusta Kessler casaram-se no civil em São Sebastião do Cahy.

Em 1904 mudaram-se com 5 filhos para Linha Santa Cruz, município de Cerro Largo, naquela época pertencente a São Luiz Gonzaga. Lá nasceram mais 5 filhos. Por volta de 1915, mudaram-se para Linha Níquel Buriti, Campina das Missões, estando Leopoldo Seibt, meu avô com 11 anos de idade. E quando este esteve com 14 anos de idade mudaram-se para Serra Cadeado, distante 3 horas a pé de Ijuí, hoje município de Augusto Pestana. Após mudaram-se para Linha Paranaguá, onde hoje reside Damácio Heck, município de Cândido Godói, noRio Grande do Sul.

Contou Leopoldo Seibt que da mudança de Serra Cadeado até Linha Paranaguá Heinrich Seibt mandou alguns filhos antes até que recebessem o pagamento pela terra que estavam vendendo. Leopoldo Seibt, com mais alguns irmãos, foram com a mudança sobre duas mulas, mas depois das três primeiras horas de viagem tiveram de ficar parados por alguns dias devido a chuva. Assim levaram 14 dias para chegar ao destino, pois choveu muito durante toda a viagem. E ao chegarem, o dono da terra não quis deixá-los ficar sem antes receber o pagamento. Ocorreu que o comprador da terra em Serra Cadeado atrasou o pagamento em um mês. Quando Heinrich chegou ao local, efetuou o pagamento, podendo entrar na propriedade, segundo Leopoldo Seibt, compraram a pior terra da Linha Paranaguá. No dia 11 de novembro de 1918 nasceu Disnelda em Linha Paranaguá. O casal teve ao total 11 filhos.

No primeiro encontro da Família Seibt realizada em Humaitá, no RS, no dia 15 de março de 1998, estiveram presentes 297 descendentes de Heirich Seibt.

Heirich Seibt: Nascimento: 16/10/ 1867; Boêmia, Áustria. Falecimento: 28/11/ 1956, Linha Paranaguá, Rio Grande do Sul, Brasil. Portanto, viveu 89 anos.

Augusta Kessler: Nascimento: 16/11/1877; Nova Petrópolis, RS, Brasil. Falecimento: 28/02/1961, Linha Paranaguá, Rio Grande do Sul, Brasil. Portanto, viveu 84 anos.

