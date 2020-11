Foi implantado na última terça-feira, dia 10, um outdoor de boas-vindas às Missões na ERS 344, entrada do município de Entre-Ijuís. Esta sinalização tem como objetivo identificar as cidades Missioneiras e fornecer informações sobre o Rota Missões e Caminho das Etnias. Um segundo outdoor foi instalado no município de Porto Xavier.

Além deste tipo de sinalização, no mês de setembro, já foram implantadas 80 placas menores com a indicação de lugares de interesse turístico e histórico na BR 285 até o município de São Borja. Estas indicações foram elaboradas para reforçar a marca “Rota Missões”, que compreende 26 municípios.

O investimento foi conquistado por meio da consulta popular (2017) e liderada pela AMM – Associação dos Municípios das Missões e FUMISSÕES – Fundação dos Municípios das Missões. O projeto dispõe de um valor total de R$ 711.000,00, sendo que, R$ 458.000,00 já licitados e investidos nas placas de sinalização.

Segundo informações da FUMISSÕES, além dos outdoors e das indicações já implantadas na BR 285, estão incluídas no projeto, a BR 392, entre Sete de Setembro e Porto Xavier, a ERS 344, entre os municípios de Santo Ângelo e Giruá, além de outras rodovias estaduais que compõem a Rota Missões.