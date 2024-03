Prefeitos Missioneiros entregam caderno de prioridades ao Vice-Governador

Lideranças dos Municípios das Missões participam da Assembleia de Verão promovida pela Famurs. O encontro foi realizado de 27 a 29 de fevereiro na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (SABA), em Xangri-Lá e também contou com a participação do Vice-prefeito de Santo Ângelo, Dr. Volnei Teixeira



Uma das principais atividades regional dentro da grande Assembleia foi à reunião das lideranças missioneiras, que contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza e recebeu dos prefeitos, representado pela AMM – Associação dos Municípios das Missões, um caderno de prioridades das obras necessárias para o desenvolvimento regional até o ano de 2030, tanto na esfera Federal, quanto Estadual.

Este documento compila e sintetiza reivindicações como acessos asfálticos aos municípios, sinalização turística das rodovias e das trilhas rurais que fazem parte das peregrinações turísticas, duplicação da ERS 344, requalificação dos sítios arqueológicos, continuidade do projeto da rodovia entre Santo Ângelo e Santa Maria, construção da Ponte Internacional de Porto Xavier, um centro de interpretação cultural Missioneiro em São Miguel, entre outras na área da educação, saúde, cultura e turismo.

Entre as pautas regionais também estão destacadas demandas do município de Santo Ângelo, como a construção de uma nova ponte na divisa de Santo Ângelo e Entre-Ijuís, ampliação e melhorias no Hospital Regional das Missões, essa última, visa fazer frente ao serviço de residência médica, sendo um braço na formação de mão de obra na área da medicina. Outra pauta é a construção de um centro de eventos regional no Parque de Exposições Siegfried Ritter e um braço asfáltico ligando a Rodovia RS 342 e a RS 218, evitando o trânsito pelo centro de Catuípe, facilitando assim, a ligação dos moradores de Ijuí ao Aeroporto Regional Sepé Tiarajú.

O evento reuniu gestores municipais de todo o RS, representantes do Governo do Estado, autoridades e parceiros para debater o desenvolvimento dos municípios gaúchos. Também participou do debate regional o deputado estadual Eduardo Loureiro, Volnei Teixeira e os demais prefeitos missioneiros.

O vice-prefeito aproveitou para reforçar a reivindicação da obra de extensão da Perimetral Norte para ligação com a ERS-218, num trecho de 5,2 quilômetros e que já conta com recursos de R$ 2 milhões. Na semana anterior, o governador Eduardo Leite confirmou ao prefeito Jacques Barbosa e ao deputado Eduardo Loureiro a intenção de aumentar o recurso destinado para a obra.