As origens do povo missioneiro inspiram a criação da marca ‘Custódio’

Ana Paula Antunes Braga, Veruska Olszewski e Ana Paula Holsbach de Farias são três empreendedoras apaixonadas pela história da região e se uniram para criar e laçar a coleção “Custódio”, uma série de souvenirs xilogravados, ou produtos personalizados com elementos de identidade missioneira, principalmente santo-angelense. A marca resgata e divulga elementos simbólicos que ajudam compreender a história do lugar. Afinal, os moradores da contemporânea cidade de Santo Ângelo estão no mesmo local onde existia o povoado de Santo Ângelo Custódio, habitado pelos Guaranis e Padres Jesuítas. Além de compartilhar o lugar, evocam a proteção do mesmo Santo

Custódio é inspirada no Santo Anjo da Guarda e na história regional, portanto as ilustrações usadas para identificar o município resgatam elementos simbólicos capazes de unirem estes povos de tempos distintos, como as folhas da erva mate, a cruz missioneira, as igrejas jesuíticas, bem como, traços da personalidade dos guaranis, traduzidos em sua serenidade, amor aos animais e a natureza.

Ana Paula Antunes Braga, Veruska Olszewski e Ana Paula Holsbach de Farias são as protagonistas desta história e o slogan da marca ‘Custódio’ sintetiza muito do que representa o projeto em suas vidas. “Nossas origens guiam nossos corações”, essas empreendedoras declaram toda paixão à história regional, esclarecendo que existe muito amor envolvido no lançamento da coleção.

As xilogravuras são elaboradas pelo artista Cadu Souza e a logomarca foi editada por Renato Tobias. O trio explica que materializar este projeto permitiu conversar com os indígenas, com historiadores e realizar pesquisas bibliográficas, pois o objetivo é resgatar e valorizar a essência de nossa gente.

As empreendedoras são proprietárias do Empório Dona Artesã, uma loja voltada para comercialização de peças feitas artesanalmente, artefatos selecionados para resgatar memórias afetivas. O lançamento da Marca Custódio veio agregar valor neste espaço e foi feita na noite de 16 de março (mês de aniversário de Santo Ângelo), durante o evento de 25 anos do Jornal O Mensageiro e lançamento da Revista – Mulheres Inspiradoras Desta Terra. Já estão disponíveis canecas e pratos cerâmicos, camisetas, ladrilhos, cachepôs entre outros produtos da marca Custódio. A loja fica na Av. Getúlio Vargas, 1199.

Edição | Marcos Demeneghi