Santo Ângelo terá neste sábado o drive thru da Campanha do Agasalho

Santo Ângelo recebe neste sábado, 18 o drive thru itinerante da Campanha do Agasalho do Governo do Estado, neste ano com o tema “Mais do que nunca, é tempo de solidariedade”, em alusão à pandemia do novo Coronavírus.

A ação inicia às 9 horas e segue até ás 15 horas, na Praça Ricardo Leônidas Ribas, na Rua Marechal Floriano. A iniciativa tem a colaboração Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e da Defesa Civil; do 1º BCom; Brigada Militar; e Corpo de Bombeiros.

A ação, lançada nesta semana em Santo Ângelo, com a presença do coordenador da 5ª Região da Defesa Civil, tenente José Ricardo Corrêa, acontece de forma simultânea em todas as regionais do Rio Grande do Sul.

O drive thru receberá doações de roupas infantis, cobertores, calçados, vestuário de inverno, gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza.

Em função da pandemia, explicou Adelar Cavalheiro, diretor da Defesa Civil de Santo Ângelo, as doações recebidas serão higienizadas e permanecerão em quarentena antes da distribuição às famílias gaúchas em situação de vulnerabilidade e as atingidas pelos alagamentos no Estado.