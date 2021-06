Refeições são distribuídas como cortesia aos sábados em Santo Ângelo. Em duas ações lideradas pelo Sindicomerciários já foram distribuídas 300 marmitas para pessoas em vulnerabilidade social

O programa ‘Prato feito com amor’ é uma iniciativa do Sindicato dos Comerciários de Santo Ângelo e conta com o apoio de voluntários e empresas que doam alimentos, mão de obra e recursos para a elaboração das refeições que são distribuídas aos sábados.

Na primeira edição foram feitas 100 marmitas e no último sábado foram confeccionadas 200, a ideia é atingir a maior quantidade possível de pessoas.

Cristian Fontella lidera o projeto que tem por objetivo principal complementar a alimentação de uma parcela da população que está em situação de vulnerabilidade social. Informou que as marmitas são feitas com doações e cuidadosamente preparadas por voluntários, posteriormente, são distribuídas para quem precisa, “especialmente nesses tempos em que a fome bate na porta de tantas famílias”.

Para Cristian a necessidade de criação desse projeto se deu através de uma análise criteriosa do Sindicomerciários que, desde o início da pandemia, vem observando a urgência da sociedade civil organizada se comprometer com o auxílio aos menos favorecidos, tentando, dessa forma, minimizar a fome e a miséria que estão assombrando um número crescente de famílias do nosso município.

Como funciona o Programa PRATO FEITO COM AMOR

O Programa PRATO FEITO COM AMOR conta com subsídios doados por empresas e pessoas físicas. A preparação e montagem das marmitas é realizada por voluntários na cozinha do Sindicato que oferece, além da estrutura física, gás, panelas e espaço para armazenamento dos alimentos.

Neste momento são oferecidas cerca de 100 refeições aos sábados em diversos bairros da nossa cidade.

Quanto custam as refeições?

As refeições do Programa PRATO FEITO COM AMOR estão sendo disponibilizadas gratuitamente para a população em situação de vulnerabilidade cadastrada em nosso banco de dados. O preço de custo estimado de cada marmita é de R$5,00 e são compostas por arroz, feijão, uma proteína e salada.