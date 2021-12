Bombeiros realizam ação de natal para mais de 100 crianças

Na última quinta-feira, dia 16, estudantes da EMEF Marcelino Jose Bento Champagnat passaram o dia no quartel do Corpo de Bombeiros em atividades recreativas e também de integração com o efetivo da corporação

O 11º Batalhão de Bombeiro Militar com sede em Santo Ângelo liderou uma ação voluntária de natal dedicada para 130 estudantes da pré-escola até o sexto ano. Elas pertencem a escola de ensino fundamental Marcelino Jose Bento Champagnat e no quartel da corporação participaram de atividades recreativas, lúdicas e de aventura. Envolveu música, teatro, tirolesa, escalada, dança e também ação social, pois foram doados brinquedos, proporcionado almoço e lanches diversos.

Nesta atividade de ação social e integração dos militares com a comunidade as crianças puderam andar na viatura de combate a incêndio, conhecer o quartel, se aventuraram na tirolesa e brincadeiras dirigidas. Os estudantes também ganharam alimentação, presentes e se divertiram com a contribuição voluntária de pessoas e grupos da comunidade.

A diretora da escola, Professora Grace Taday, relatou que as crianças aguardaram com muita ansiedade o dia de visitar os Bombeiros e considerou uma ação muito especial para a comunidade escolar, tendo em vista o período de pandemia em que atividades em grupo e de interação foram suprimidas. Avaliou que a ação dos Bombeiros de Santo Ângelo foi muito importante para a formação da cidadania destas crianças.

A Banda do 1º BCom interagiu e animou a festa das crianças durante a tarde. A Companhia Circense Burzum também contribuiu com atividades lúdicas, o Grupo de Escoteiros Medianeira esteve presente para ajudar na organização geral, uma dupla de animadores denominada Dr. Leleco e Soneca interagiu durante o evento. Também contribuíram voluntariamente com as atividades, o SESC, Banco do Brasil, Banrisul, Prefeitura de Santo Ângelo, Academia de dança, Clínica Odonto Excellence, Polícia Civil, Alibem, entre outros.