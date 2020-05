Em 24h policiais apreendem crack, três quilos de cocaína e sete quilos de maconha

Por meio de um trabalho integrado entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Canil do 7º RPMon e da DRACO de Santa Rosa foi realizada uma operação na última quinta-feira, dia 21 e resultou em prisões e a apreensão de droga.

A abordagem

Na BR-285 em trecho próximo do município de Bozano um casal foi abordado, eles vinham da região metropolitana em direção à Santa Rosa, a dupla foi parada e diante no nervosismo do motorista, o veículo e o casal foram levados ao Posto da PRF em Ijuí.

No local, os policiais realizaram uma vistoria detalhada no automóvel, identificando um compartimento oculto em que a droga estava escondida.

Os dois foram conduzidos à Polícia Federal em Santo Ângelo, onde foram ouvidos, indiciados por tráfico de drogas e posteriormente encaminhados ao sistema prisional.

Abordagem da Brigada Militar em Santo Ângelo

Outra ação foi realizada ontem, dia 22 às 06 horas. Durante uma abordagem policial a brigada militar de Santo Ângelo realizou a prisão de uma mulher e a apreensão de uma menor de idade, com elas foi encontrado um quilo (1 kg) de cocaína e mais de sete quilos (7 kg) de maconha.