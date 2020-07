Desfile do Trem de Socorro da 11º BBM alusivo ao “Dia do Bombeiro”

Os veículos de combate a incêndio que compõem a 11º BBM realizaram uma carreata pelas principais ruas da cidade na última segunda-feira, dia 29, em Santo Ângelo. O desfile faz parte de uma série de atividades comemorativas ao dia do bombeiro, comemorado em 02 de Julho.

O 11º Batalhão de Bombeiro Militar com sede em Santo Ângelo promove de 29 Junho á 05 Julho de 2020 a Semana da Prevenção contra incêndio com as seguintes atividades:

– Campanha de Arrecadação de Donativos – Estaremos recebendo doações como, alimentos, material de higiene, roupas e cobertores nas dependências do Quartel.

– Drive-thru – Será recolhido os donativos durante o dia, na quinta-feria (dia 02), ao lado do quartel.

– Live com o Comandante do 1º Pelotão de Bombeiros de Santo Ângelo, Ten. Tiago Rodrigues, sobre Salvamento Veícular em Veículos Pesados, a ser transmitida pelo canal do CBMRS Canal Oficial no Youtube.

– Projeto Bombeiro na Escola, com material didático a ser apresentado para escolas com dicas de prevenção, sendo este virtual, respeitando as medidas de Proteção a contaminação ao Covid-19.