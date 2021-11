Unimed Missões/RS realiza a primeira cirurgia de implante de válvula aórtica transcateter

A primeira cirurgia de implante de válvula aórtica transcateter (TAVI), foi realizada no dia 27 de novembro, no Hospital da Unimed Missões/RS em Santo Ângelo

A primeira paciente a se submeter ao implante na região tem 88 anos e sofria de Estenose Aórtica Severa há 2 anos.

O procedimento foi realizado pelo cardiologista, Dr. Marcio José Siqueira, Dr. Daniel Schroeder e Dr. Lucas Bajerski da Unimed Missões/RS. Além dos médicos da Unimed, a cirurgia contou com o auxílio do Dr. Rogerio Sarmento Leite do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre.

O procedimento cirúrgico é minimamente invasivo, pois é realizado o tratamento da válvula aórtica, quando danificada, sem necessidade de remoção da válvula nativa. Outra vantagem em relação ao método convencional é o tempo de internação hospitalar muito menor. Dessa forma, o paciente é menos exposto aos riscos de complicações hospitalares.

“É um importante passo na cardiologia intervencionista na região das missões com um tratamento minimamente invasivo até então disponível apenas em grandes centros. As próteses evoluíram muito ao longo dos últimos anos, o que possibilitou realizarmos este tipo de tratamento ter segurança ao paciente e baixa taxa de complicações.”, disse Marcio José Siqueira.

O Hospital Regional da Unimed Missões/RS conta com uma equipe de cardiologia intervencionista experiente e amplamente treinada para a realização da TAVI, em um Centro de Hemodinâmica moderno e com toda estrutura necessária para realização desse e de outros tratamentos com segurança e eficiência. “Além de uma ampla equipe multidisciplinar, conta também com anestesistas, fisioterapeutas e enfermeiros que juntos participam do preparo e de todo o acompanhamento necessário para a segurança e conforto dos pacientes”, finaliza o Dr. Marcio Siqueira.

Sobre a Unimed Missões/RS

A Unimed Missões/RS tem como missão proporcionar à comunidade acessibilidade e soluções em serviços e produtos de saúde, promovendo o desenvolvimento na área de ação. Fundada em 1972, a cooperativa presta assistência à saúde para 27 municípios da região das Missões, com sede em Santo Ângelo e escritórios regionais em São Borja e São Luiz Gonzaga. Comprometida em cumprir seu propósito de zelar pela saúde das pessoas, a Unimed Missões/RS busca se adequar constantemente às necessidades das pessoas, criando alternativas para que não precisem sair da região para ter acesso a serviços humanizados, seguros e qualificados.

Hoje, a cooperativa subdivide-se em três negócios: Soluções em Saúde, Hospital Regional Unimed Missões e Saúde Ocupacional. Em seu quadro, conta com 288 médicos cooperados, 640 colaboradores e 122 serviços credenciados.

Sobre Hospital Regional Unimed Missões

Fundado em 2012, o Hospital Regional Unimed Missões é referência para as regiões de Missões e Noroeste do Rio Grande do Sul, disponibilizando as mais diversas especialidades e serviços de alta complexidade.

Contempla em sua estrutura os serviços de Laboratório, Diagnóstico por Imagem (Raios X, Tomografia, Ecografia, Mamografia e Ressonância Magnética), Pronto Atendimento, SOS Urgência e Emergência, UTI Adulto, Alta Complexidade Cardíaca (Hemodinâmica e Cirurgia Aberta) e Bloco Cirúrgico.