Saúde em alerta antecipa funcionamento da UPA 24 horas

O prefeito Jacques Barbosa convocou no início da tarde de hoje, 20, os secretários municipais Luis Carlos Cavalheiro (Saúde) e Hélio Costa (Administração) e a equipe diretiva da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para anunciar a antecipação do atendimento 24 horas em Santo Ângelo.

A decisão, segundo o prefeito, está relacionada às ações do Governo Municipal para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) em Santo Ângelo.

De acordo com Jacques, a UPA desempenha importante papel no atendimento as situações suspeitas do novo Coronavírus e na identificação de influenzas como o H1N1. “A UPA tem sido a porta de entrada do sistema de saúde nestas situações. Vamos antecipar o atendimento em horário integral para a próxima quarta-feira, dia 25”, declarou o chefe do Executivo.

A UPA passaria a atender 24 horas em 30 de março. A cerimônia simbólica será às 13h30min de quarta-feira, 25, na unidade.

ESTRUTURA

O secretário da Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, disse que toda a estrutura estará preparada para atender a população 24 horas, a partir da quarta-feira. “Estamos finalizando a estrutura de pessoal e física para atender situações de urgência e emergência na unidade”, declarou.

Cavalheiro afirmou que a UPA seja buscada somente em casos extremos e recomendou que as unidades de saúde de Santo Ângelo estão preparadas para identificar e fazer os encaminhamentos necessários da população para a UPA em casos de suspeita de infecção pelo novo Coronavírus e recomenda: “Se o paciente estiver com coriza e mal estar, permaneça em casa; tosse e febre persistente, procure a unidade de saúde mais próxima; e se sentir falta de ar, dirija-se à UPA”.