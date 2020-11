Santo Ângelo apresenta a sexta pior média móvel de óbitos por covid-19 do estado

O mais recente levantamento do Comitê de Dados do governo para o enfrentamento da pandemia revela que a taxa de óbito por covid-19 no município de Santo Ângelo é a sexta pior do estado. A estatística leva em conta os dados do último semestre. No entanto, analisando a média móvel de óbitos até o dia 5, 15 das 21 regiões apresentam taxas inferiores ao número médio apurado para todo o Estado (0,28).

O destaque positivo ficou com a região de Passo Fundo, cuja média móvel dos últimos sete dias ficou em 0,04, revertendo um quadro que aparecia há um mês (0,32). Seguem com números positivos neste indicador da semana as regiões de Erechim (média móvel nos últimos sete dias de 0,06, a mesma de 30 dias atrás), Taquara (0,06), Bagé (0,08), Pelotas (0,08) e Palmeira das Missões (0,12).

O estudo traz comparativos do último semestre entre as taxas médias do Brasil, do Estado e das 21 regiões. Pelo monitoramento, as seis piores médias registradas (que ficaram acima da média estadual) são, pela ordem, Porto Alegre (0,58), Cruz Alta (0,47), Capão da Canoa (0,43), Ijuí (0,37), Canoas (0,36) e Santo Ângelo (0,31). Na comparação com o mês passado, houve agravamento da situação de maneira acentuada em Capão da Canoa, que no monitoramento anterior aparecia com média móvel de 0,18.

Bandeira vermelha

A região Covid de Santo Ângelo, na quinta-feira (5/11), tinha apenas dois leitos livres de UTI, ante oito na semana anterior, e viu aumentar de 12 para 17, de uma quinta-feira para outra, o total de pacientes com Covid-19 necessitando de tratamento intensivo. O número de internações em leitos clínicos de pacientes Covid-19 também aumentou.

Na região de Ijuí, os casos de internação em leitos clínicos aumentaram ao longo da semana – de 24 para 33. Houve, ainda, seis óbitos nos últimos sete dias.

Surto no presídio

Um surto de covid-19 foi registrado no Presídio Regional de Santo Ângelo, onde 26 apenados foram confirmados positivos para covid-19. A informação foi divulgada pela delegada substituta da SUSEPE, Maria Carolina, durante uma entrevista a Rádio Santo Ângelo. Todos os infectados são apenados homens.

Até o momento, nenhum necessitou de internação hospitalar. As 29 mulheres apenadas já fizeram coletas e estão sendo aguardados os resultados. Três delas apresentaram sintomas, sendo uma delas, gestante.