“Receita da Casa” – Idosos compartilham receitas em encontros virtuais

O projeto Receitas da Casa é do Programa Sesc Maturidade Ativa e integra grupos de sete municípios, inclusive Santo Ângelo.

A culinária que une famílias e amigos está sendo instrumento para que participantes dos grupos do Sesc Maturidade Ativa de vários municípios compartilhem suas experiências gastronômicas.

O projeto Receita da Casa proporciona que, por meio de encontros virtuais com o aplicativo Zoom, os integrantes do programa de Erechim, Passo Fundo, Palmeira das Missões, Carazinho, Frederico Westphalen, Lagoa Vermelha e Santo Ângelo mostrem suas habilidades na cozinha, seja com doces ou salgados.

A proposta é que seja um momento de interação e descontração, afinal, as atividades presenciais estão suspensas devido à pandemia. A primeira edição do projeto aconteceu no dia 02 de julho e a próxima será dia 30 de julho. Não se trata de um concurso, é uma oportunidade para que os idosos compartilhem suas receitas.

Durante a atividade, cada um mostra a sua, fala o que é, como fazer e abre para perguntas para que os demais tirem suas dúvidas e eles adoram, muitos até montam cenário para mostrar o seu prato.