Programação do Outubro Rosa em Santo Ângelo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu oficialmente na última sexta-feira, dia 08, durante o evento “Prefeitura nos Bairros”, no bairro Santa Bárbara, a Campanha Outubro Rosa que será desenvolvida ao longo do mês com realização de exames e outras atividades.

O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

PROGRAMAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – Nos dias 13 e 20, das 10h às 14h30min, realização de exames preventivos e solicitações de mamografias a todas as colaboradoras da SMS e do Hospital Santo Ângelo (HSA). As terças e quintas-feiras, pela manhã, serão realizados exames preventivos e as solicitações de mamografias (agendadas).

No dia 23, das 8h30min às 15h30min, também serão realizados os preventivos e solicitações de mamografias.

BRIQUE DA PRAÇA – No domingo (17), das 8h às 13h, na Praça Leônidas Ribas, durante o tradicional “Brique da Praça”, será realizada a campanha de “Prevenção à Saúde da Mulher”, realizada pela SMS, Liga Feminina de Combate ao Câncer e Coordenadoria Municipal da Mulher (CMM).

ESF ALIANÇA – No dia 18, às 14h30min, na Escola Municipal Cledi Maurer Sabo, no bairro São Pedro, palestra “Você tem que se tocar, ou deixar se tocar”, com a enfermeira Luciana Maciel Dutra e acadêmicas de Enfermagem da URI Santo Ângelo. No dia 23, das 8h30min às 16h, será realizado o exame preventivo (citopatológico), exames de mamas, solicitações de mamografia e sorteio de brindes. Durante todo o mês de outubro, haverá o encaminhamento de mamografias e exames preventivos.

ESF HALLER – De segunda a sexta-feira, pela manhã e tarde, serão realizados exames preventivos e as autorizações de mamografias (com agendamento). No dia 30, das 9h às 15h, ocorrerão testes rápidos, exames preventivos, autorizações de mamografias, aferição de pressão arterial, avaliação antropométrica e auriculoterapia.

ESF SEPÉ – Durante todas as segundas, terças e sextas-feiras, pela manhã e tarde, serão realizados exames preventivos e autorizações de mamografias (agendadas).

EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BAIRRO BRAGA – Todas as sextas-feiras, pela manhã e tarde, serão realizados exames preventivos, autorização de mamografias (com agendamento). No dia 15, às 14h, palestra “Saúde da Mulher”, com agendamento de exames preventivos, autorizações de mamografias, chá e sorteio de brindes.

ESF SÃO CARLOS – Todas as segundas, terças e quintas, pela manhã, serão realizados os exames citopatológicos e solicitações de mamografias. No dia 23, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min, teatro sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), realização de testes rápidos, solicitações de mamografias e orientações sobre o fortalecimento pélvico, além de coffee break e sorteio de brindes.

ESF NOVA – De terça a quinta-feira, pela manhã e tarde, e às sextas-feiras pela manhã, a realização de citopatológico e a autorização de mamografias, além de orientações diárias sobre o Câncer de Mama.

EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA UBS CENTRO SUL – Realização de citopatológico e a autorização de mamografias nas terças e quartas-feiras, manhã e tarde.

EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA UBS PIPPI – No dia 23, das 8h às 16h, realização de citopatológico e a autorização de mamografias, e testes rápidos.

ESF UNIÃO – De segunda a sexta-feira, manhã e tarde, realização de citopatológico e a autorização de mamografias, e testes rápidos.

ESF DIDO – No dia 14, autorizações de mamografias, manhã e tarde. No dia 20, realização de citopatológico e a autorização de mamografias. No dia 21, realização de testes rápidos. No dia 26, às 14h, palestra sobre a Saúde da Mulher, sorteio de brindes, Auriculoterapia e coffee break.

UNIDADE DE SAÚDE DR. ERNESTO NASCIMENTO SOBRINHO (Rua 22 de Março) – Nas terças e quintas-feiras, pela manhã, realização de citopatológico e a autorização de mamografias. Nos dias 19 e 20, das 8h às 16h, realização de citopatológico e a autorização de mamografias. Às 7h30min e 13h, Painel de Reflexão sobre a Saúde da Mulher.

ESF ROGOWSKI – De segunda a sexta-feira, realização de citopatológico e a autorização de mamografias, e testes rápidos. No dia 23, das 8h às 12h e das 13h às 17h, realização de citopatológico e a autorização de mamografias, e testes rápidos.

ESF DISTRITO BURITI – No dia 15, na ESF Buriti, manhã e tarde, realização de citopatológico e a autorização de mamografias.

COMUNIDADE TRÊS SINOS- Dia 07, manhã e tarde, realização de citopatológico e solicitações de mamografias.

ESF SUBUSKI – de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã e tarde, testes rápidos e orientações sobre a promoção da “Saúde da Mulher”. Às quartas-feiras, das 13h às 16h30min, realização de citopatológico e a autorização de mamografias. Às sextas-feiras, das 8h às 11h30min, realização de citopatológico e a autorização de mamografias.