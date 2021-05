Professores ganham prioridade na vacinação em Santo Ângelo

O grupo de 687 profissionais da educação, professores pertencentes a educação infantil e séries iniciais 1ª e 2ª anos, bem como, atendentes de escolas, além da equipe de apoio (profissionais da limpeza, merendeiras e setor administrativo) foram vacinados para covid-19. Na quarta-feira, dia 26, professores e servidores da rede municipal, na quinta-feira, dia 27, professores e servidores das redes Estadual e Particular

O Governo Municipal de Santo Ângelo deflagrou nesta semana a campanha de imunização dos professores e trabalhadores da educação contra a Covid-19, com ações realizadas na quarta e na quinta-feira. Foram 687 profissionais da educação vacinados, entre professores municipais, estaduais e da rede privada de ensino, da educação infantil, de 1ª e 2ª séries, atendentes de escolas e equipe de apoio (profissionais da limpeza, merendeiras e setor administrativo).

Para os profissionais da rede estadual foram disponibilizadas cerca de 240 doses da vacina e aplicadas na sede da 14ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação. Por volta das 15h30min uma longa fila estava formada na Rua Missioneira. Uma lista com o nome dos professores e servidores foi enviada previamente para a Secretaria Municipal de saúde para a realização desta etapa da vacinação. Para a rede particular um lote de 400 vacinas estava disponível no Centro Municipal de cultura, ação que ocorreu com a mesma dinâmica, listas prévias enviadas pelas equipes diretivas das escolas particulares.

Segundo o secretário Municipal de Saúde Flavio Christensen, a segunda dose para os professores será aplicada daqui a três meses. O calendário de vacinação dos professores ainda não vacinados será divulgado nos próximos dias e esta informação ainda depende do número de vacinas destinadas para o município.