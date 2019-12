Prefeito promete UPA 24 horas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) passará a atender 24 horas em fevereiro ou março, prometeu o Prefeito Jaques Barbosa. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura o anuncio se deu após a confirmação de que o Governo Federal repassará a verba de custeio no valor de R$ 900 mil. O anuncio foi realizado na sexta-feira, dia 13, tendo em vista que, a habilitação para funcionamento 24 horas já havia sido dada pelo Ministério da Saúde.

O Governo Federal repassará ao Município cerca de R$ 1,8 milhão, sendo metade desse recurso para custeio da UPA e o restante para as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e atenção básica. “Será ampliado o serviço de referência para essa região da cidade, atendendo os pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas e a demanda espontânea”, salienta o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, afirma que será feita uma reavaliação do quadro de servidores para identificar possíveis necessidades de reforços, já que não irá ser promovida apenas a ampliação do horário de funcionamento, mas, também, dos serviços ofertados. A data da entrada em funcionamento 24 horas depende dessa análise e das definições que serão tomadas a partir dela.