Interdição dos espaços públicos em Santo Ângelo

Quando as palavras já não traduzem a imagem é possível afirmar que estamos passando por dias de dúvidas e incertezas. Como frear o avanço de um vírus sem protocolo eficaz de atendimento na medicina tradicional? Bem próximo destes balanços interditados por um decreto municipal, há exatos 400 metros, localiza-se o Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues, um local de acolhimento de 50 idosos, entre estes, 25 contraíram o Covid-19, nove (9) funcionários da casa estão contaminados e cinco (5) idosos tiveram o seu ciclo de passagem pela terra acelerado por esta doença.

O conjunto de balanços infantis é do Parque Poliesportivo Assis Ramos Escobar, popularmente chamado de Praça do Tamoio, uma das áreas de convívio urbano dos santo-angelenses que está envolto em fitas de isolamento, proibindo as rodas de chimarrão na sombra das árvores, as caminhadas matinais ou vespertinas neste junho de 2020, nem mesmo a prática esportiva pode ser efetivada neste lugar.

Independente da opinião de cada morador, a fotografia faz o registro histórico da medidas de afastamento social, mas também ajuda na reflexão dos contemporâneos que se esforçam para entender os fatos vivenciados neste junho de 2020.

Mas existem reflexões possíveis a partir dos fatos, já estamos compondo os dados que permitem compreender o presente, os pedidos para diminuir a atividade social podem auxiliar na meditação em busca da sabedoria que só pode ser adquirida na solidão do silêncio.