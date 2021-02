Hospital da Unimed é certificado com alto grau de segurança para os pacientes

Avaliação interna feita pela Unimed Central-RS confere ao Hospital Regional da Unimed Missões, alta adesão às práticas de segurança ao paciente. A inspeção ocorreu na última semana e fez parte do III Ciclo de Avaliação dos Hospitais Próprios do RS. Mais de 1.500 itens foram avaliados nas mais diferentes áreas, referentes aos anos de 2019 e 2020.

Entre os itens avaliados, 397 estiveram relacionados à Segurança do Paciente. Na média final, o Hospital Regional Unimed Missões atingiu 96% de conformidade dos itens, recebendo certificação por Alta Adesão nas práticas de segurança ao paciente. “Para o Núcleo de Segurança do Paciente, foi uma nota muito satisfatória, pois apesar da pandemia e de não termos conseguido fazer muitos treinamentos, estimulando as ações de segurança de paciente, essa nota provou que os cuidados estão se tornando uma cultura dentro da cooperativa e dos nossos serviços próprios, garantindo sempre a segurança de nossos clientes”, salienta o gestor assistencial da cooperativa, José Moacir Soares.

A metodologia aplicada pela Unimed Central-RS/Unimed Federação-RS é reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para avaliação da qualidade da rede prestadora de serviços, atendendo à Resolução Normativa nº 405, que institui o Programa da Qualificação de Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss).

Conforme avaliação, os serviços próprios da Unimed Missões/RS contabilizaram uma média de 79 pontos, alcançando o nível 7 na auditoria. “Na última avaliação, em 2018, havíamos atingido uma média 59 e, de lá para cá, foram implementadas muitas melhorias para que chegássemos a um resultado mais satisfatório. Daqui para a frente, seguimos na busca incessante pela qualidade assistencial e segurança de nossos clientes, visando cumprir o propósito de zelar pela saúde das pessoas”, finaliza José Moacir.