Cor da Catedral muda para lembrar da ‘Semana de Conscientização do Autismo’

Palestras com especialistas que serão na modalidade online entre outras ações presenciais integram a programação até amanhã, dia 7 de abril. A organização é do CRR – Centro Regional de Referência do Transtorno do Espectro Autista com apoio do Governo Municipal

A Semana de Conscientização do Autismo abriu com a Caminhada Azul, que se deslocou da Praça Leônidas Ribas até o Centro Histórico, com balões azuis. Foi realizada a Missa Azul, na Catedral Angelopolitana e, em seguida, o acendimento da iluminação azul da igreja, a exemplo do que acontece em vários monumentos do mundo. No autismo esta cor estimula o sentimento de calma e de maior equilíbrio e representa também maior incidência de transtornos em pessoas do sexo masculino.

Sobre a programação

As atividades híbridas (online e presenciais) são promovidas pelo Centro Regional de Referência do Transtorno do Espectro Autista (CRR) de Santo Ângelo em parceria com a Prefeitura de Ijuí. A programação têm o intuito de conscientizar a população regional sobre os aspectos relacionados ao autismo. A semana iniciou no dia 1º de abril e segue até a quinta-feira, dia 7.

O CCR

O CRR – Centro Regional de Referência do Transtorno do Espectro Autista de Santo Ângelo foi instalado no final do ano passado, esse instrumento se concretizou a partir de uma política pública estadual efetivada por sugestão do Deputado Santo-Angelense Eduardo Loureiro por meio da aprovação da lei estadual 15.322.

A sede em Santo Ângelo está localizada junto ao Centro de Equoterapia Missioneiro, no Parque de Exposições Siegfried Ritter. É mantido com recursos do município em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e atende 24 municípios da região das Missões.

Durante a abertura oficial da semana que ocorreu no dia 1º em frente a Catedral Angelopolitana o prefeito da cidade, Jacques Barbosa, em sua fala, valorizou a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista no Rio Grande do Sul e a consequente criação dos centros regionais e macrorregionais, com as quais Santo Ângelo passou a contar com uma equipe multidisciplinar para os autistas e seus familiares.

Para participação nos eventos virtuais, o interessado deve acessar o link https://www.sympla.com.br/evento/autismo-em-ijui/1516278 e efetuar a inscrição. As palestras são gratuitas.