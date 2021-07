Casos ativos de Covid-19 estabilizam abaixo de 100 por dia em Santo Ângelo

Mais 50% da população já tomou a primeira dose da vacina contra covid-19 em Santo Ângelo e o número de casos ativos está abaixo da linha de 100 por dia. O maior pico de contágio e número de pessoas com a doença foi registrado no final do mês de maio e início de junho, depois disso, percebe-se que o número começou a cair gradativamente e no mês de julho se estabilizou no nível mais baixo do ano, mas com uma leve tendência de acréscimo, como é possível observar no gráfico.

Segunda a assessoria da Prefeitura de Sato Ângelo no último final de semana o município alcançou a marca de 56,5% da população vacinada. Até o momento, 43.872 santo-angelenses receberam a primeira dose da vacina e 19.411 tiveram a segunda aplicação da vacina (25% da população).

Somente no sábado, na sede do CTG Os Legalistas foram feitas a antecipações da vacina AstraZeneca, conforme a orientação do Governo de Estado e também o grupo da faixa etária compreendida entre 37 e 39 anos. Somente neste dia foram aplicadas 2.525 doses.