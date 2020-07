“O ‘pão quente’ da Padaria Paladar é a cuca”

Airton Antônio Gehlen tornou-se aprendiz de padeiro aos 18 anos. Filho de descendentes alemães e morador da zona rural de Palmeira das Missões resolveu mudar de vida e ganhar sua própria renda fazendo pães em Santo Ângelo. Teve a oportunidade de trabalhar ao lado dos irmãos que já eram do ramo da panificação. Durante 18 anos atuou como funcionário, mas hoje tem produção própria de pães, tortas, doces, salgados e uma das cucas mais originais da cidade.

O padeiro e empreendedor Airton não abre mão de usar ingredientes de qualidade para reproduzir as características das cucas que lembram a sua infância, as mesmas que eram feitas com carinho em fornos de barro pela matriarca da família, Ana Irena Gehlen, que naquele tempo também era responsável pelas fornadas deste tipo de pão doce que fazia parte da festa do padroeiro São Pedro, comunidade onde viviam antes dele optar pela vida urbana.

No início do negócio Airton trabalhava em jornada dupla e chegou a dormir duas horas por noite, hoje a jornada é mais leve, tanto a tecnologia dos equipamentos de panificação, quanto a equipe que montou permite tocar o negócio com menos dificuldade. Toda esta motivação para montar a sua própria padaria estava no desejo de mostrar o seu potencial e ofertar os pães com a sua “assinatura”.

Parece que deu certo e hoje Airton possui uma das mais bem montadas padarias e confeitarias da cidade. Quem quiser provar o sabor dos seus produtos encontra na Padaria Paladar de Santo Ângelo que está localizada na esquina das ruas Tiradentes e Antunes Ribas. Airton conta com oito funcionários e já ensinou o ofício para mais de uma dezena de pessoas.

O empreendedor também valoriza o padeiro chefe da paladar Sr. Ricardo Santos que trabalha com ele há mais de 20 anos. Neste local ele produz e vende mais de 20 tipos de pães, salgados variados, tortas de muitos sabores e inclusive nos finais de semana vende carne assada.