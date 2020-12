Horário especial de atendimento do comércio. Como fica no contexto de pandemia?

A divulgação dos horários de atendimento do comércio, neste período que antecede o natal, não segue uma diretriz clara, pois recebe o impacto do contexto de incerteza imposto pela pandemia de Covid-19. Tanto comerciantes, quanto consumidores, estão atentos aos protocolos e decretos do Governo do Estado, mas já existem regras divulgadas para cada nível de risco no decreto Nº 55.644, de 14 de dezembro de 2020.

O novo Decreto Estadual 55.644 de 14 de dezembro autoriza o comércio a atender até às 22h. No entanto, o horário adotado em Santo Ângelo, até o momento, é o de permanência até às 20h, como determinava o decreto anterior.

Contudo, neste ano, não foi firmado um acordo de natal que envolve o Sindicato dos Comerciários e o Sindilojas Missões e vale m os acordos individuais que possibilitam a adoção do horário, conforme a realidade de cada estabelecimento.

No sábado, boa parte dos comerciantes, abre até ás 17h e a abertura no domingo parece ser uma opção para evitar atropelos ás vésperas do natal, pois no último domingo, dia 13, lojistas se aventuraram e abriram suas lojas.

Segundo o Sindilojas a abertura no domingo entre, 16h e 20h, foi uma medida adotada por muitos empreendedores como termômetro do movimento, contudo, os comerciantes avaliaram como uma participação tímida dos consumidores, neste primeiro momento.

A gerente do Sindilojas, Viviane Fucks dos Santos, esclarece que devido as constantes mudanças de protocolo e cuidados para evitar o agravamento da pandemia, não há uma campanha mais objetiva sobre os horários, mas o consumidor pode ficar atendo as divulgações de cada loja.

Neste ano, como não houve um acordo de natal envolvendo as classes de empregadores e empregados, Viviane Fucks explica que já existe regulamentação de lei e as regras trabalhistas devem ser seguidas normalmente, bem como, tomadas todas as medidas para evitar aglomerações e reduzir os riscos de contágio.

A normativa legal que estabelece as regras de abertura do comércio varejista em cada uma das situações de risco de contágio está publicada no novo decreto publicado na segunda-feira.

RETORNO DA COGESTÃO

A partir da 0h desta terça-feira (15/12), volta a valer o sistema de cogestão regional, no qual as associações regionais podem adotar protocolos próprios.

Assim, as regiões em cogestão podem adotar protocolos mais flexíveis, desde que não menos rígidos do que os da cor precedente. Regiões classificadas em bandeira preta podem adotar regras até as de nível vermelha. O mesmo vale para as regiões em vermelho, que podem adotar regras da bandeira laranja.

Para isso, basta que enviem os planos regionais com protocolos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (Saam). Caso ainda não tenham enviado protocolos ou o plano regional não esteja vigente, o governo abre possibilidade de recepção imediata de protocolos mais flexíveis até bandeira imediatamente inferior, sem esperar prazo de 48 horas para submissão e validade de novo plano regional.

O governo estadual recomenda que as regiões atualizem seus planos de cogestão, em face do contexto atual da pandemia e das mudanças nos protocolos estaduais desde então.

Comércio varejista e atacadista não essencial (rua ou shopping)

Uma das alterações publicadas no novo DECRETO Nº 55.644, de 14 de dezembro de 2020 é o horário de atendimento do comércio varejista e atacadista não essencial que foi flexibilizado até as 22h. A AMM Até o fechamento desta edição o Governo Municipal não divulgou medidas próprias, neste caso o protocolo estadual recomenda:

Reforço nos protocolos obrigatórios

Ventilação cruzada (janelas e portas abertas)

Uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz

Respeito ao teto de ocupação e ao distanciamento interpessoal

Horário preferencial para grupo de risco

RESTAURANTES, LANCHONETES E BARES

Ampliação do horário de funcionamento, com ingresso até 22h e encerramento às 23h

Grupos de no máximo seis pessoas por mesa

Distanciamento de 2m entre mesas

Apenas clientes sentados em mesas, sem permanência em pé

Tele-entrega, drive-rhru, pegue e leve sem limite de horário

Vedado música ao vivo ou mecânica alta que prejudique a comunicação entre clientes