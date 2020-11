Dia mais quente do ano em Santo Ângelo

Na última quarta-feira, dia 25, Santo Ângelo registrou o maior pico de calor dos últimos dois anos. A conclusão foi feita a partir das avaliações das temperaturas extremas registradas e arquivadas nos bancos de dados da estação meteorológica da URI, campus Santo Ângelo. O auge do calor foi registrado às 15h30mim, quando o termômetro atingiu 39,9°C. A temperatura mais alta registrada desde a instalação do equipamento é de 42,3°C em 16/12/2017.

Contudo, choveu na última quinta-feira o equivalente a 24 milímetros, amenizando a situação dos produtores rurais que dependem deste recurso hídrico para a sobrevivência na zona rural do Município de Santo Ângelo e também o calor.

Segundo as médias climatológicas organizadas pelo IRGA – O Instituto Rio Grandense do Arroz, historicamente, o volume de chuva para o mês de novembro ultrapassa 150 milímetros e até a última sexta-feira, dia 27, o volume não havia ultrapassado 41,1 em nosso município. Além de que, foram registrados dias muito quentes e secos, preocupando autoridades que trabalham diretamente com o setor agrícola, pois já existem prejuízos consumados pela redução das chuvas nos últimos meses.

No entanto, a estimativa climatológica indica dias chuvosos até a próxima quarta-feira. Segundo as previsões, teremos pela frente um período com volumes bem superiores àqueles que compuseram o cenário dos últimos dias, a sequência de precipitações deve somar, quase, 100 milímetros.