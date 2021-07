Degusta Missões mobiliza o setor gastronômico até o dia 18

‘Degusta Missões Delivery’ já está em andamento no município de Santo Ângelo e conta com a participação de vinte estabelecimentos que ofertam especialidades gastronômicas que podem ser escolhidas e entregues no local que o consumidor quiser sem custo adicional. Os pedidos possuem preço único de R$ 59,90 e servem duas pessoas.

Existem duas formas de fazer o pedido e participar do Degusta Missões Delivery em Santo Ângelo. Uma delas é pelo aplicativo ‘Delivery Much’ e a outra pelo Instagram @degustamissões.

No Instagram está disponível o link que dá acesso a todos os pratos e a respectiva descrição, informando os detalhes do preparo, ao escolher um deles o consumidor é direcionado para o WhatsApp do estabelecimento e deste modo finaliza o pedido. Ao usar o Delivery Much basta clicar no filtro ‘Degusta Missões’ e as porções preparadas ao valor único de 59,90 aparecem na tela.

Em ambos os casos, estará disponível para a compra, somente no horário de funcionamento determinado pelo estabelecimento participante. A maioria disponibiliza opções de pratos para o horário vespertino e noturno, após as 18h, mas também há opções de entrega a partir das 15h e para o meio-dia. O aplicativo vai mostrar conforme o horário disponível e no Instagram também há a informação do horário dos pedidos.

Realização

O Degusta Missões é um evento realizado pela Associação dos Municípios das Missões, SENAC e Prefeitura de Santo Ângelo. Tem como apoiador principal o SEBRAE, conta ainda com o apoio do Jornal O Mensageiro.

O objetivo do Festival é auxiliar as empresas de gastronomia a aumentar o seu faturamento nesse momento de restrição de atendimento presencial. Os estabelecimentos são:

Express Galeteria e Churrascaria, Tanjo Sushi Delivery, Delícias Ferretti, Restaurante e Sorveteria Crebom , Padaria Santo Ângelo, Anjo Santo Masseria, Brazilian Meats Ham burgueria, Cactus Food e Music Bar, Jukyo Sushibar, Churrascaria do Chico, Açaí dos Céus, Primus Restaurante, Quick Restaurante, Cakes Sabores, Aladdim Missioneiro, Rodobar Lanches, Vibe Gastrobar, FNP – Frango no Pote Delivery, Bar Patagônia e Café Cultura.