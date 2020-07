Chuva volumosa altera o cronograma de obras

Chuva acima da média cria dificuldade para o avanço de obras de drenagem pluvial e de saneamento básico na zona urbana do município e prejudicam a mobilidade urbana dos santo-angelenses. Da meia-noite de ontem até às 23h já havia acumulado 163 milímetros de chuva na estação meteorológica da URI. Só no mês de julho foram 250 mm.

Nesta semana há a interrupção de um trecho da Rua 25 de julho entre a Venâncio Aires e a Rua Marechal Floriano devido a uma obra de qualificação do esgoto pluvial, ou seja de escoamento das águas da chuva. Segundo o Secretário do Meio Ambiente do Município de Santo Ângelo, Francisco Medeiros, são necessários ainda 15 dias de sol para concluir o trecho que termina na Rua Marechal Floriano.

Existe a previsão da obra avançar pelo calçadão, em uma segundo processo licitatório que está em andamento, mas o secretário não soube precisar datas, informando que ainda depende de ajustes na secretaria do planejamento.

Existe a previsão do sol aparecer timidamente nessa quarta-feira e mais intenso na quinta.