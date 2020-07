As ovelhas dorper, o pastor maremano e a égua crioula

As ovelhas africanas da raça dorper criadas pelo santo-angelense Jéferson Vidal Martins tem características genéticas diferentes e se destacam das tradicionais raças de ovelhas criadas nas missões. O criador possui 27 ovelhas fêmeas e um macho reprodutor, uma segunda curiosidade é que ele também está criando um cachorro pastor da raça maremano abruzês, classificado no grupo de cachorros pastores pois fazem a guarda das ovelhas.

O objetivo em médio prazo é chegar a um rebanho com 100 ovelhas dorper. Jéferson ainda possui uma criação de galinhas brahma light, 14 caixas de abelhas nativas, as chamadas jataís, caracterizadas por não possuírem ferrão e também um lago com criação de carpas.

Aliás, criar animais com características específicas se tornou o hobby deste caminhoneiro que também atuou em outros ramos de negócio, já foi inseminador profissional, criador de vacas leiteiras, iniciou uma indústria de lácteos, teve um Pet Shop, trabalhou para terceiros na produção de leite de cabras, mas sua vocação é estar junto aos animais.

Este modo de vida rural é compartilhado com a esposa, Laura Machado Quaresma, uma jovem bióloga que é parceira deste projeto junto com a pequena Manuele (filha). A família projeta abrir os portões da propriedade onde moram para trilhas educativas e ecológicas, principalmente para crianças estudantes de até oito anos de idade, pois no entendimento deste empreendedor, nesta faixa etária as crianças valorizam o contato com a natureza e os animais, considera uma fase importante para iniciar a educação ambiental, a compreensão dos conceitos básicos que fazem parte da vida no seu aspecto mais essencial.

Jéferson possui uma propriedade de 9 hectares, alimenta as ovelhas com silagem de milho, ração e pastagem. A escolha da raça está em função do custo benefício em relação ao espaço que possui. A dorper é uma raça destinada à produção de carne, mas Jéferson visa mesmo é a produção de matrizes.

Ele compreende que é um animal com genética mais apropriada para esta finalidade, pois pode ser abatido com 150 dias e 40 quilos de peso vivo. Ele projeta a venda das matrizes para pessoas interessadas em criar ovelhas de genética apropriada para a produção de carne.

Em cinco anos Jéferson espera estar estruturado para receber os visitantes da cidade, pois a propriedade é de fácil acesso e está localizada há 4 quilômetros da Catedral Angelopolitana.

Edição e reportagem | Marcos Demeneghi